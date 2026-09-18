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Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео

Перед матчем мужского турнира по хоккею на траве между Южной Кореей и Бангладеш на Азиатских играх в Японии организаторы ошибочно включили гимн КНДР.
Вчера, 21:30       Автор: Сергей Носенко
Бангладеш - Южная Корея
Бангладеш - Южная Корея

Южнокорейские хоккеисты уже выстроились на поле, когда на стадионе начала звучать северокорейская композиция. Организаторы быстро остановили музыку и извинились за ошибку.

После этого раздался гимн Бангладеш, а затем Южной Кореи. Из-за задержки церемонии команды уже начали традиционное приветствие, когда южнокорейский гимн еще звучал.

Инцидент не повлиял на исход встречи: сборная Южной Кореи разгромила Бангладеш со счётом 5:0.

Главный тренер корейцев Мин Тхе Сок назвал ситуацию невероятной для международного турнира.

Напомним, лидер сборной Болгарии спровоцировал скандал на Евро по волейболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент хоккей на траве Южная Корея

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