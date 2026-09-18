Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео
Южнокорейские хоккеисты уже выстроились на поле, когда на стадионе начала звучать северокорейская композиция. Организаторы быстро остановили музыку и извинились за ошибку.
После этого раздался гимн Бангладеш, а затем Южной Кореи. Из-за задержки церемонии команды уже начали традиционное приветствие, когда южнокорейский гимн еще звучал.
Инцидент не повлиял на исход встречи: сборная Южной Кореи разгромила Бангладеш со счётом 5:0.
Главный тренер корейцев Мин Тхе Сок назвал ситуацию невероятной для международного турнира.
Aichi-Nagoya Asian Games. The North Korean anthem is mistakenly played for the South Korean team. pic.twitter.com/SycDoRWlF1— 由仁アリン Arin Yuni 🇸🇬 Singapore meetup (9/26) (@Arin_Yumi) September 18, 2026
Напомним, лидер сборной Болгарии спровоцировал скандал на Евро по волейболу.
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