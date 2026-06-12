Южная Корея с камбеком обыграла Чехию

В ночь на пятницу, 12 июня, на ЧМ-2026 встречались Южная Корея и Чехия в рамках первого тура группового этапа.

Первый тайм не сумел порадовать зрителей голами. Корейцы имели небольшое преимущество на поле, но использовали его значительно эффективней соперника, создав больше моментов.

Со стартом второго тайма Корея упустила пару отличных моментов забить гол, за что поплатилась мячем в свои ворота. Крейчи открыл счет в матче после вбрасывания аута.

Корейцы пошли вперед, и вскоре Хван Ин Бом мастерски перебросил Коваржа, сравняв счет. Чехию снова вышла вперед после гола Соучека, но арбитр вмешался и отменил взятие ворот из-за офсайда.

И сразу же О Хьен Кю забил второй мяч, выведя Южную Корею впервые вперед в этом матче. В оставшееся время чехи старались спасти матч, но времени было слишком мало.

Статистика матча Мексика - ЮАР 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Южная Корея - Чехия 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хьен Кю, 80 - Крейчи, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 0.81

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 4 - 5

Фолы: 9 - 16

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