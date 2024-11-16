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Футбол

Соперники сборной Украины в Лиге наций сыграли между собой вничью

Албания и Чехия продемонстрировали «беззубую» игру в атаке.
Вчера, 23:44
Албания - Чехия / Getty Images
Албания - Чехия / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги наций Албания встретилась с Чехией.

Команды не порадовали фанатов атакующей феерией. Ни одна из команд не наиграла по итогам 90 минут на забитый гол.

Такая пассивность обеих сборных прямо отразилась на результате, который зафиксировал нули на табло после финального свистка.

Данный результат позволяет Украине обойти Албанию в случае победы в очном противостоянии через три дня, 19 ноября и занять второе место в группе в случае не победы сборной Грузии над Чехией.

Албания - Чехия 0:0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехия албания Лига наций

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