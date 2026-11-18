Шевченко оценил работу Мальдеры в сборной Украины
После победы над Грузией (1:0) в заключительном туре группового этапа Шевченко отметил, что новый тренерский штаб получил важный опыт работы с командой в непростых кадровых условиях. Также он обратил внимание на возможность для новых футболистов дебютировать за национальную сборную.
Вместе с тем президент УАФ признал, что украинцам не удалось выполнить поставленную турнирную задачу.
"Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает", — заявил Шевченко.
По итогам шести матчей Украина набрала семь очков и заняла третье место в группе В2. Команда Мальдеры одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения, сохранив прописку в дивизионе В.
Шевченко также подчеркнул, что следующей важной задачей для тренерского штаба и футболистов остается выход на чемпионат Европы.
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