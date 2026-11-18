Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подвел итоги выступления национальной сборной Украины в Лиге наций-2026/27, оценив первый соревновательный этап под руководством Андреа Мальдеры.

После победы над Грузией (1:0) в заключительном туре группового этапа Шевченко отметил, что новый тренерский штаб получил важный опыт работы с командой в непростых кадровых условиях. Также он обратил внимание на возможность для новых футболистов дебютировать за национальную сборную.

Вместе с тем президент УАФ признал, что украинцам не удалось выполнить поставленную турнирную задачу.

"Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает", — заявил Шевченко.

По итогам шести матчей Украина набрала семь очков и заняла третье место в группе В2. Команда Мальдеры одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения, сохранив прописку в дивизионе В.

Шевченко также подчеркнул, что следующей важной задачей для тренерского штаба и футболистов остается выход на чемпионат Европы.

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