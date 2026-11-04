Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций: Ярмоленко вне списка, Довбик – в резерве
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с футболистами, которых планирует привлечь к ноябрьским матчам Лиги наций.
Украинская ассоциация футбола обнародовала состав национальной команды на заключительные встречи группового этапа турнира.
В основной список вошли 25 игроков. Еще девять футболистов включены в резерв.
Состав сборной Украины
Вратари:
- Анатолий Трубин;
- Георгий Ермаков;
- Дмитрий Ризнык.
Защитники:
- Илья Забарный;
- Николай Матвиенко;
- Тарас Михавко;
- Эдуард Сарапий;
- Валерий Бондарь;
- Виталий Миколенко;
- Илья Крупский;
- Борис Крушинский.
Полузащитники:
- Олег Очеретько;
- Егор Назарина;
- Александр Андриевский;
- Иван Варфоломеев;
- Егор Ярмолюк.
Атакующие игроки:
- Георгий Судаков;
- Александр Зубков;
- Александр Назаренко;
- Матвей Пономаренко;
- Даниил Сикан;
- Роман Яремчук;
- Игорь Краснопир;
- Геннадий Синчук;
- Алексей Кащук.
Резерв:
- Артем Довбик;
- Александр Пихаленок;
- Александр Драмбаев;
- Владимир Бражко;
- Владислав Ванат;
- Артем Бондаренко;
- Руслан Нещерет;
- Георгий Бущан;
- Тимур Тутеров.
Расписание матчей сборной Украины
- 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина.
- 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия.
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