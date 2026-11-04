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Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций: Ярмоленко вне списка, Довбик – в резерве

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с футболистами, которых планирует привлечь к ноябрьским матчам Лиги наций.
Сегодня, 08:56       Автор: Сергей Носенко
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Украинская ассоциация футбола обнародовала состав национальной команды на заключительные встречи группового этапа турнира.

В основной список вошли 25 игроков. Еще девять футболистов включены в резерв.

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Анатолий Трубин;
  • Георгий Ермаков;
  • Дмитрий Ризнык.

Защитники:

  • Илья Забарный;
  • Николай Матвиенко;
  • Тарас Михавко;
  • Эдуард Сарапий;
  • Валерий Бондарь;
  • Виталий Миколенко;
  • Илья Крупский;
  • Борис Крушинский.

Полузащитники:

  • Олег Очеретько;
  • Егор Назарина;
  • Александр Андриевский;
  • Иван Варфоломеев;
  • Егор Ярмолюк.

Атакующие игроки:

  • Георгий Судаков;
  • Александр Зубков;
  • Александр Назаренко;
  • Матвей Пономаренко;
  • Даниил Сикан;
  • Роман Яремчук;
  • Игорь Краснопир;
  • Геннадий Синчук;
  • Алексей Кащук.

Резерв:

  • Артем Довбик;
  • Александр Пихаленок;
  • Александр Драмбаев;
  • Владимир Бражко;
  • Владислав Ванат;
  • Артем Бондаренко;
  • Руслан Нещерет;
  • Георгий Бущан;
  • Тимур Тутеров.
После четырех туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе 2 Лиги В. Отставание от лидирующей Северной Ирландии составляет четыре балла.

Расписание матчей сборной Украины

  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина.
  • 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия.

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