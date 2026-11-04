Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций: Ярмоленко вне списка, Довбик – в резерве

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с футболистами, которых планирует привлечь к ноябрьским матчам Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола обнародовала состав национальной команды на заключительные встречи группового этапа турнира.

В основной список вошли 25 игроков. Еще девять футболистов включены в резерв.

Состав сборной Украины

Вратари:

Анатолий Трубин;

Георгий Ермаков;

Дмитрий Ризнык.

Защитники:

Илья Забарный;

Николай Матвиенко;

Тарас Михавко;

Эдуард Сарапий;

Валерий Бондарь;

Виталий Миколенко;

Илья Крупский;

Борис Крушинский.

Полузащитники:

Олег Очеретько;

Егор Назарина;

Александр Андриевский;

Иван Варфоломеев;

Егор Ярмолюк.

Атакующие игроки:

Георгий Судаков;

Александр Зубков;

Александр Назаренко;

Матвей Пономаренко;

Даниил Сикан;

Роман Яремчук;

Игорь Краснопир;

Геннадий Синчук;

Алексей Кащук.

Резерв:

Артем Довбик;

Александр Пихаленок;

Александр Драмбаев;

Владимир Бражко;

Владислав Ванат;

Артем Бондаренко;

Руслан Нещерет;

Георгий Бущан;

Тимур Тутеров.

Расписание матчей сборной Украины

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина.

17 ноября, 21:45. Украина – Грузия.

После четырех туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе 2 Лиги В. Отставание от лидирующей Северной Ирландии составляет четыре балла.

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