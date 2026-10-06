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Футбол

Венгерские фанаты оскорбили гимн Украины перед матчем

Перед матчем Лиги наций между сборными Украины и Венгрии произошел неприятный инцидент с участием болельщиков.
Сегодня, 12:21       Автор: Сергей Носенко
Сборные Украины и Венгрии / УАФ
Сборные Украины и Венгрии / УАФ

5 октября команды встретились в словацкой Трнаве в рамках четвертого тура группы B2. Еще до стартового свистка на стадионе имени Антона Малатинского прозвучали национальные гимны.

Во время гимна Украины ситуация повторилась уже со стороны венгерских фанатов: они громко свистели и пытались перекричать исполнение гимна. Некоторые болельщики при этом демонстративно повернулись спиной к полю.

Показательно, что атмосфера трибун не перекочевала на поле. Перед стартовым свистком футболисты Украины и Венгрии сделали совместную фотографию. УАФ сопроводила публикацию подписью "Tisztelet. Уважение. Respect" на венгерском, украинском и английском языках.

В предыдущем матче в Будапеште, который состоялся в рамках первого тура Лиги наций, венгерские болельщики также освистывали гимн Украины. Тот поединок завершился победой украинцев со счетом 1:0, а после финального свистка между футболистами произошла стычка.

Напомним, после матча игроки сборной Украины признали свои ошибки.

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