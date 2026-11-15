Матч Украина – Грузия обслужит словенский арбитр: для него это будет дебют

УЕФА определила судейскую бригаду на заключительный матч сборной Украины в Лиге наций-2026/27 против Грузии.

Главным арбитром встречи назначен словенец Мартин Матоша. Для 31-летнего рефери это будет первый матч с участием национальных сборных Украины и Грузии.

На линиях Матоше будут помогать его соотечественники Матей Жунич и Александер Касапович. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Давид Шмайц.

За работу системы VAR будет отвечать Ален Борошак, а его ассистентом станет Асмир Сагркович. Вся судейская бригада представляет Словению.

Поединок шестого тура группы В2 Лиги наций между Украиной и Грузией состоится во вторник, 17 ноября, в словацком Кошице. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

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