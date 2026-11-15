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Носкова прокомментировала разгромное поражение от Свитолиной

Чешская теннисистка поделилась впечатлениями от поражения украинке Элине Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA 2026.
Сегодня, 14:36       Автор: Сергей Носенко
Линда Носкова и Элина Свитолина / Getty Images
Линда Носкова и Элина Свитолина / Getty Images

В борьбе за выход в финал Носкова не смогла оказать серьезного сопротивления сопернице и уступила в двух сетах — 2:6, 1:6. Матч продолжался всего 65 минут.

После поединка чешка признала, что ее игра была далека от желаемого уровня, а неудачный день пришелся на особенно важный матч.

"Сегодня многое пошло не так. К сожалению, иногда в теннисе случаются такие дни. Очень обидно завершать выступление на турнире именно таким образом", — призналась Носкова.

В то же время теннисистка не стала драматизировать неудачу и положительно оценила свой сезон.

"Думаю, прежде всего в том, что в этом году в моей игре было значительно меньше спадов, чем раньше. Мне удавалось проводить много матчей подряд и с каждым следующим поединком повышать свой уровень", — объяснила чешская теннисистка.

Напомним, Элина Свитолина благодаря победе над Носковой пробилась в финал Итогового турнира, где встретится с нейтральной теннисисткой Миррой Андреевой. Примечательно, что украинка уже обыгрывала Андрееву на групповом этапе соревнований.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Линда Носкова

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