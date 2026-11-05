УАФ вызвала Шапаренко в сборную в стиле CS2

Пресс-служба УАФ оформила анонс в стилистике Counter-Strike 2, представив футболиста в образе игрока популярного шутера. На опубликованной графике Шапаренко держит нож-керамбит, а его экипировку дополняют игровые наушники и дефьюзы — снаряжение для обезвреживания бомбы.

Шапаренко давно увлекается Counter-Strike и неоднократно участвовал в благотворительных киберспортивных мероприятиях.

В сентябре 2025 года полузащитник сыграл в шоу-матче Match of LeGGends, в котором команда футболистов Динамо встретилась с киберспортсменами NAVI. Вместе с Шапаренко киевский клуб представляли Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак.

В марте 2026 года футболист также принял участие в благотворительном матче по CS2 против военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады. За команду kONO.ECF вместе с ним играли Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Александр Зубков и Арсений Батагов. Во время трансляции собирали средства на нужды военных, в частности для усиления противовоздушной обороны.

Сам Шапаренко ранее признавался, что настолько увлекается игрой, что может проводить за ней несколько дней подряд, если позволяет футбольный график.

По данным FACEIT, футболист зарегистрировался на платформе еще 22 октября 2017 года. За это время он провел 1216 матчей: 476 в CS2 и 740 в CS:GO. Его текущий рейтинг составляет 2206 ELO.

Напомним, Шапаренко получил вызов в сборную Украины перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций. Вместе с ним к команде присоединился нападающий Владислав Ванат. Они заменили травмированного Александра Зубкова.

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