ЧМ-2026: Анонс дня — Чехия vs ЮАР, Швейцария vs Босния и Герцеговина, Канада vs Катар

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 18 на 19 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Матчами, которые состоятся вечером 18 июня и ночью 19 июня, откроется второй тур группового этапа.

У команд, которые начнут его, было достаточно времени, чтобы сделать выводы после первых поединков и внести изменения в свои составы, игровую модель и другие аспекты. Остаётся узнать, воспользуются ли они этой возможностью и поможет ли это им добиться лучшего результата.

18.06 | 19:00 | Чехия — ЮАР

Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США

Матч двух команд, которые уступили своим соперникам в первом туре, однако сделали это совершенно по-разному.

Источник: Getty Images

В поединке против Южной Кореи Чехия не выглядела безнадёжно. Подопечные Мирослава Коубека были заметно слабее соперника, однако игра чехов всё равно не оставила ощущения безысходности. У них был свой план на матч, и до определённой степени он сработал. А вот о сопернике Чехии по второму туру такого не скажешь.

ЮАР полностью провалила матч-открытие против Мексики и вдобавок создала себе проблемы на следующий поединок. «Бафана Бафана» сыграют сегодня без Яя Ситоле и Тембо Зване. Оба были удалены в предыдущей игре.

Поэтому главный вопрос этого противостояния заключается в следующем: кто лучше справился с поражением в первом туре?

Интересный факт: Чехия и ЮАР сыграют между собой впервые.

На сайте betking на победу Чехии можно поставить с коэффициентом 1,77, тогда как потенциальный успех ЮАР оценивается коэффициентом 4,50. Коэффициент на ничью составляет 4,00.

18 июня | 22:00 | Швейцария — Босния и Герцеговина

SoFi Стедиум, Инглвуд, США

Группу со Швейцарией и Боснией пока можно назвать самой «мирной» на этом мундиале.

Оба матча первого тура в этой группе завершились со счётом 1:1, хотя развивались по-разному.

Швейцария может говорить о том, что потеряла победу несправедливо, однако подопечным Мурата Якина, пожалуй, стоит винить только самих себя. Контролируя ход встречи, они решили не добивать соперника и поплатились за это голом, пропущенным на последних минутах.

Источник: Getty Images

В свою очередь, Босния может быть довольна ничьей с Канадой, ведь команда играла против хозяина турнира. Хотя подопечные Сергея Барбареса также пропустили в концовке встречи, этот матч вполне можно было назвать равным, поэтому балканская сборная скорее приобрела одно очко, чем потеряла два.

Интересный факт: Швейцария трижды играла в четвертьфиналах чемпионатов мира, однако последний раз это произошло ещё в 1954 году.

Эксперты betking считают фаворитом Швейцарию. Победа швейцарцев оценивается коэффициентом 1.58. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.20, а победа Боснии оценивается коэффициентом 6.00.

19.06 | 01:00 | Канада — Катар

BC Плейс, Ванкувер, Канада

После того как хозяева турнира не смогли полностью оправдать ожидания своих болельщиков в матче против Боснии, у них появится возможность исправиться в поединке с Катаром.

Упростит задачу «кленовым» тот факт, что Альфонсо Дэвис должен быть готов сыграть в этом матче, хотя Ричи Ларея, который заменял своего более звёздного партнёра на позиции левого защитника, отлично справился со своей задачей.

Источник: Getty Images

Сборная Катара в игре со Швейцарией показала, что умеет терпеть и ждать своего шанса. Это качество пригодится ей и в матче против Канады.

Главным козырем подопечных Хулена Лопетеги станут быстрые контратаки, которые должны разгонять Эдмилсон и главная звезда катарского футбола Акрам Афиф.

Интересный факт: Катар остаётся единственной страной-хозяйкой чемпионатов мира, которая проиграла свой первый матч на домашнем турнире.

В линии betking можно поставить на победу Канады с коэффициентом 1.30, тогда как вероятность успеха Катара оценивается коэффициентом 11.00, а ничья — коэффициентом 5.75.

19.06 | 04:00 | Мексика — Южная Корея

Эстадио Акрон, Сапопан, Мексика

Старт домашнего мундиаля для мексиканцев прошёл практически идеально. Подопечные Хавьера Агирре быстро открыли счёт, затем отличился легендарный для мексиканского футбола Рауль Хименес, однако без ложки дёгтя всё же не обошлось.

Основной центральный защитник команды Сесар Монтес уже в концовке встречи получил красную карточку, которая не позволит ему сыграть против, похоже, главного конкурента по группе — Южной Кореи.

Азиатская сборная смогла избежать новых повреждений. Единственным игроком, который точно не сыграет в этом матче, остаётся Ю Мин Чо, получивший травму ещё во время подготовки к чемпионату мира в матче против Тринидада и Тобаго.

В целом, учитывая победы в первых матчах, обе команды должны подходить к этой встрече в хорошем настроении.

Интересный факт: Южная Корея — единственная азиатская страна, которая играла в полуфинале чемпионата мира.

По версии betking, Мексика является фаворитом матча. Коэффициент на её победу составляет 2.00, тогда как победа Южной Кореи оценивается коэффициентом 4.20. Ничья оценивается коэффициентом 3.40.

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