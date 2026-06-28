ЮАР – Канада: на что поставить в первом матче 1/16 финала?

Вот и настало время плей-офф на ЧМ-2026, и первым поединком в рамках 1/16 финала станет противостояние сборной Южно-Африканской Республики и хозяйки турнира — Канады.

Впервые на этом турнире канадцы сыграют не у себя дома, а в соседней Америке. Матч состоится в Лос-Анджелесе.

Лето большой игры продолжается — впереди матч ЮАР – Канада. Эксперты GGBET отдают предпочтение Канаде с коэффициентом 1,73, на ЮАР — 5,51. Выбирай, кого поддержать на ggbet.ua. Всё будет GG!

Какие есть варианты ставок?

Будем откровенны, мало кто ожидал увидеть сборную ЮАР на этой стадии турнира. В первых двух матчах команда выглядела не слишком убедительно, и вполне заслуженно Канада считается фаворитом этой встречи. В своем матче группового этапа против аутсайдера (Катара) хозяева турнира продемонстрировали всю мощь своей атаки, поэтому вполне реальным выглядит вариант, что Канада и здесь забьет как минимум дважды. Это событие оценивается коэффициентом 1,43. Можно рискнуть и поставить на три гола команды Джесси Марша с коэффициентом 2,31.

В двух матчах группового этапа африканцы пропускали уже в первые десять минут игры. И хотя канадцы не славятся быстрыми голами, интересной выглядит ставка на то, что в первые 25 минут будет забит гол, с коэффициентом 2,17.

Все помнят выступление ЮАР в матче-открытии, когда сразу два игрока были удалены. А учитывая, что главным арбитром встречи будет португалец Жоау Перейра, который на этом чемпионате мира уже и показывал красную карточку, и удалял игроков с поля, можно обратить внимание на ставку «Пенальти или красная карточка — ДА» с коэффициентом 2,3.

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