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Чехия упустила победу над ЮАР

ЮАР ушла от поражения благодаря пенальти.
Сегодня, 21:20       Автор: Валентина Чорноштан
Чехия - ЮАР / Getty Images
Чехия - ЮАР / Getty Images

В четверг, 18 июня, состоялся матч второго тура чемпионата мира, в котором сыграли Чехия и ЮАР. Номинальные хозяева встречи уверенно стартовали во второй для них игре Мундиаля: они быстро захватили инициативу и уже на шестой минуте матча открыли счёт.

В штрафной площади соперника Сойка здорово подыграл партнёру, и Садилек точно пробил в цель. После пропущенного гола ЮАР активизировалась, но ненадолго.

Пару раз африканская сборная грубо сыграла против соперника, что привело к тому, что их полузащитник Тебохо Мокоена получил жёлтую карточку, тем самым отметившись первой дисквалификацией на следующий матч на этом чемпионате мира.

Во второй сорокапятиминутке игра прошла под эгидой Чехии. Они создали несколько опасных моментов и были близки к увеличению счёта, однако всё обернулось против них, и на 82-й минуте матча Павел Шульц сыграл рукой, что привело к назначению 11-метрового удара.

Без проблем его реализовал Мокоена, сделав счёт 1:1, который продержался до финального свистка арбитра. На текущий момент в группе А Чехия и ЮАР занимают 3-е и 4-е места соответственно. Лидирует в таблице хозяйка Мундиаля Мексика, а Южная Корея - на втором месте.

Статистика матча Чехия - ЮАР 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Чехия - ЮАР 1:1

Голы: Садилек (6) - Мокоена (83, пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 1.37
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 14 - 17
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 5 - 5
Фолы: 12 - 10

Чехия: Коварж, Цоуфал, Гранач, Крейчи, Голеш, Дарида, Червь, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Мбатха, Адамс, Апполлис, Масеко, Рейнерс.

Предупреждения: Крейчи — Макоэна, Мбата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехия ЮАР

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