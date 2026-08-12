Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике

Журналист объяснил, почему Трубин потерял место в основе Бенфики.

Португальский эксперт Гонсало Монтейро считает, что Анатолий Трубин уступил место Самуэлу Соарешу из‑за психологического состояния, а не серьёзной разницы в игровом уровне.

По мнению специалиста, Трубин в целом качественнее Соареша и особенно силён в игре один в один. При этом украинцу сейчас может пойти на пользу небольшой отдых для восстановления уверенности.

Монтейро также отметил, что у обоих вратарей есть проблемы с игрой на выходах при навесах. Напомним, что 13 августа Бенфика сыграет с Хартсом в квалификации Лиги Европы.

К слову, Слот раскрыл главную причину, почему он отказался от сборной Нидерландов.

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