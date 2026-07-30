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Футбол

Трубин может стать игроком английского гранда

Ювентус не потянул цену, а лондонцы уже на связи с Бенфикой.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб этим летом.

Сначала ему приписывали переход в Серию А, а именно в Ювентус, однако туринский клуб не готов был платить 40 млн евро за украинца.

Теперь же, по имеющейся информации, Челси нацелился на голкипера. Лондонцы уже контактировали с Бенфикой по поводу возможного трансфера.

Отмечается, что для Челси требуемые 40 миллионов евро не выглядят серьёзным препятствием. Тем временем наставник лиссабонского коллектива не собирается насильно удерживать Трубина.

Ранее стало известно, что ПСЖ хочет купить нападающего Барселоны, но не хочет переплачивать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Анатолий Трубин

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