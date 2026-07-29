Ювентус согласовал переход нападающего ПСЖ

Рандаль Коло-Муани второй раз в карьере присоединится к туринскому клубу.

Ювентус согласовал с ПСЖ переход нападающего Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний футболист пополнит состав туринского клуба на правах аренды с обязательным выкупом в случае выхода "бьянконери" в еврокубки.

За саму аренду игрока Ювентус заплатит четыре миллиона евро, а сумма выкупа составит 34 миллионов евро. Также парижский клуб сможет получить еще 12 миллионов евро в качестве бонусов.

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Сейчас стороны работают над оформлением всех деталей трансфера.

Минувший сезон Коло-Муани провел в аренде в Тоттенхэме и принял участие в 41 матче, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Отметим, что французский нападающий уже выступал за Ювентус на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он провел в составе итальянской команды 22 поединка, записав на свой счет десять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал нападающего Дженоа.

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