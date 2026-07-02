Ювентус подписал нападающего Дженоа

Ювентус объявил о подписании нападающего Дженоа Джеффа Эхатора.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Читай также: Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины

19-летний итальянский форвард заключил с "бьянконери" контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро, а еще два миллиона евро генуэзцы смогут получить в виде бонусов.

Ufficiale | Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! 👉🏻 https://t.co/drnOvj1E1v pic.twitter.com/CZejjvn6KI — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2026

В минувшем сезоне Эхатор принял участие в составе Дженоа в 32 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами.

Напомним, что нападающий Душан Влахович покинул Ювентус в статусе свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!