iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус подписал нападающего Дженоа

19-летний Джефф Эхатор продолжит карьеру в туринском клубе.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Джефф Эхатор / JuventusFC
Джефф Эхатор / JuventusFC

Ювентус объявил о подписании нападающего Дженоа Джеффа Эхатора.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Читай также: Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины

19-летний итальянский форвард заключил с "бьянконери" контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро, а еще два миллиона евро генуэзцы смогут получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Эхатор принял участие в составе Дженоа в 32 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами.

Напомним, что нападающий Душан Влахович покинул Ювентус в статусе свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы дженоа

Статьи по теме

Харьков объявил о подписании аргентинского легионера Харьков объявил о подписании аргентинского легионера
Ключевой игрок Байера перешел в Атлетико Ключевой игрок Байера перешел в Атлетико
Милан закрыл рекордный трансфер нападающего ПСЖ Милан закрыл рекордный трансфер нападающего ПСЖ
Клуб МЛС объявил о подписании Левандовски Клуб МЛС объявил о подписании Левандовски

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Испания - Австрия, Португалия - Хорватия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк одержала победу в первом раунде Уимблдона
просмотров
Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона
просмотров

Последние новости

Бокс10:42
"Начало большой второй половины года": Фьюри оценил свой ближайший бой
10:30
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Австрия, Португалия vs Хорватия, Швейцария vs Алжир
Европа09:59
Ювентус подписал нападающего Дженоа
Европа09:35
Экс-тренер Карпат возглавил польский клуб, вылетевший из высшего дивизиона
ЧМ-202608:58
Бельгия установила исторический рекорд на чемпионатах мира
Европа08:30
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Испания - Австрия, Португалия - Хорватия в плей-офф ЧМ-2026
ЧМ-202608:10
ЧМ-2026: Англия выбила ДР Конго, Бельгия чудом прошла Сенегал, США обыграли Боснию и Герцеговину
ЧМ-202607:55
США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину в 1/16 финала ЧМ-2026
ЧМ-202601:51
Бельгия на последних минутах спаслась в матче с Сенегалом
Украина00:37
Карпаты вернули на родину украинского форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK