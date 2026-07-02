Ювентус подписал нападающего Дженоа
Ювентус объявил о подписании нападающего Дженоа Джеффа Эхатора.
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
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19-летний итальянский форвард заключил с "бьянконери" контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро, а еще два миллиона евро генуэзцы смогут получить в виде бонусов.
Ufficiale | Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2026
Benvenuto! 👉🏻 https://t.co/drnOvj1E1v pic.twitter.com/CZejjvn6KI
В минувшем сезоне Эхатор принял участие в составе Дженоа в 32 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами.
Напомним, что нападающий Душан Влахович покинул Ювентус в статусе свободного агента.
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