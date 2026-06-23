Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины

Ювентус продолжает работу над трансфером вратаря Эмилиано Мартинеса.

Как передаёт Джанлука Ди Марцио, итальянская команда поддерживает контакт с представителями голкипера и рассматривает его как одного из главных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Тем временем его текущая команда, Астон Вилла, хочет получить за игрока более 10 миллионов евро с учётом бонусов, и это фактор, из‑за которого сторонам пока не удалось договориться об условиях сделки.

Отмечается, что туринскую команду не устраивает финансовая оценка игрока со стороны бирмингемцев, и они хотят заплатить за аргентинца куда меньшую сумму.

К слову, Манчестер Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы.

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