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Футбол

Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы

Новый тренер "горожан" обойдется им в копеечку.
Сегодня, 12:12       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Марески / Getty Images
Энцо Марески / Getty Images

Манчестер Сити договорился о назначении Энцо Марески новым главным тренером.

Однако экс‑клуб, в котором работал итальянец, получил свою часть компенсации, передаёт журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что Челси получит за переход специалиста от Манчестер Сити возмещение в размере около 20 млн евро.

Добавим, что Мареска станет преемником Пепа Гвардиолы и в ближайшие часы отправится в Манчестер для завершения сделки.

Тем временем английский гранд официально купил землю для будущей арены.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Пеп Гвардиола Энцо Мареска

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