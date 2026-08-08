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Футбол

Алонсо готов вышвырнуть 16 человек из Челси

Устраивает массовую распродажу.
Сегодня, 11:58       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Челси Хаби Алонсо намерен серьезно уменьшить состав команды до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что сейчас в распоряжении испанца находится 41 футболист, тогда как оптимальным считается состав из 25 игроков, сообщает BBC.

Отмечается, что Алонсо не хочет держать в команде футболистов без достаточной игровой практики, из‑за этого часть игроков может быть продана, другие отправятся в аренду.

Среди тех, чьё будущее остается неопределённым, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Марк Гиу, Давид Датро Фофана, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Николас Джексон и Лиам Делап.

Тем временем Ромеро может перейти в гранд чемпионата Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хаби Алонсо

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