Алонсо готов вышвырнуть 16 человек из Челси

Главный тренер Челси Хаби Алонсо намерен серьезно уменьшить состав команды до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что сейчас в распоряжении испанца находится 41 футболист, тогда как оптимальным считается состав из 25 игроков, сообщает BBC.

Отмечается, что Алонсо не хочет держать в команде футболистов без достаточной игровой практики, из‑за этого часть игроков может быть продана, другие отправятся в аренду.

Среди тех, чьё будущее остается неопределённым, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Марк Гиу, Давид Датро Фофана, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Николас Джексон и Лиам Делап.

Тем временем Ромеро может перейти в гранд чемпионата Испании.

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