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Автоспорт

СМИ сообщают о желании команд изменить шины

Но голосование по шинам провалилось.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Пирелли / Getty Images
Пирелли / Getty Images

Команды Формулы‑1 не поддержали предложение Пирелли снизить минимальное давление в шинах, сообщает The Race.

Напомним, что в сезоне‑2026 оно останется на 3-4 psi выше прошлогоднего, несмотря на жалобы гонщиков на нехватку сцепления, блокировки и перегрев резины.

Добавим, что высокое давление связано с требованиями безопасности после появления активной аэродинамики. Следовательно, Пирелли предлагала разрешить снижение показателей, но при этом принудительно снимать с гонки машины с неисправной аэродинамикой.

Однако необходимого супербольшинства голосов собрать не удалось. Часть команд опасалась изменения расстановки сил, другие не поддержали идею автоматического схода.

Тем временем Формула‑1 намерена ещё снизить вес болидов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли

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