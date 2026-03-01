Тесты Пирелли сорваны по соображениям безопасности

Компания Пирелли, которая должна была представить шины для Макларена и Мерседеса, чтобы провести тесты на мокрой трассе в Бахрейн, отменила шинные испытания.

Причиной такого решения стал начавшийся военный конфликт между Ираном, Израилем и США.

Добавим, что руководство трассы разработало систему, позволяющую равномерно увлажнять всё покрытие, чтобы создать условия для тестирования промежуточных и дождевых шин.

Однако теперь тесты отменены по соображениям безопасности. Как пишет GPblog, сотрудники команд, уже находившиеся на месте, сейчас пытаются вернуться в Великобританию или отправиться в Австралию.

К слову, ФИА также отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако.

