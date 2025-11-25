iSport.ua
Пирелли отказалась от самого нового типа шин

Резина не принесла желаемого результата.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Пирелли / Getty Images
Пирелли / Getty Images

Шинная компания Пирелли решила избавиться от одного из типов резины для Формулы-1. В следующем сезоне не будут использовать тип C6, сообщает RacingNews365.

Итальянский поставщик разработал эту резину для сезона-2025. Комплекты C6 использовали на трех этапах чемпионата (Эмилия-Романья, Монако, Азербайджан). Шины собирались привезти в Лас-Вегас, но отказались от плана.

Резина C6 появилась ради большей стратегической разницы. Впрочем, особых отличий с типом C5 конюшни не обнаружили. Согласно новому техрегламенту, в 2026 году в Формуле-1 будут использоваться 5 типов шин для сухой погоды.

Напомним, ранее Пирелли ограничила использование резины на Гран-при Катара.

