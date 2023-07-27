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Автоспорт

Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года - источник

ФИА решила отклонить более выгодное соглашение с Бриджстоун.
Сегодня, 15:23
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Итальянская компания Пирелли продолжит поставлять шины для Формулы-1 до 2027 года, утверждает Motorsport-Magazin.

Напомним, что ранее ФИА объявила тендер на поставку покрышек для Формулы-1 и младших серий на сезоны 2025-27 с продлением еще на год.

Основными претендентами на победу считались Пирелли и Бриджстоун. При этом японцы предлагали куда более выгодный контракт.

Однако издание утверждает, что федерация приняла решение сохранить сотрудничество с Пирелли, которая поставляет шины серии с 2011 года.

Ранее, напомним, стало известно, что Феррари попрощалась со своим спортивным директором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли

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