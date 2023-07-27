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Феррари назначила нового гоночного директора, попрощавшись со старым еще до Гран-при Бельгии

Лоран Мекис покидает Скудерию еще до наступления летнего перерыва.
Сегодня, 14:54
Лоран Мекис / Getty Images
Лоран Мекис / Getty Images

После первого этапа в Бахрейне сезона-2023 появилась информация, что Феррари в конце сезона попрощается с гоночным директором Лораном Мекисом, который работает в команде 4,5 года.

Теперь эта информация подтвердилась, но с небольшой поправкой. Как сообщает официальный сайт Скудерии, Мекис покидает итальянскую конюшню прямо сейчас, еще до старта этапа в Бельгии.

"Время Лорана Мекиса в Скудерии Феррари подходит к концу на этой неделе. Гоночный директор не будет присутствовать в Бельгии, он покидает "гарцующего коня" после 4,5 сезонов, во время которых команда одержала семь побед. Вся команда благодарит его за большой вклад в эти годы", - говорится в заявлении Феррари.

"Начиная с Гран-при Бельгии, часть полномочий Лорана на пит-уолле будет выполнять Диего Иоверно, который берет на себя роль спортивного директора. Он будет отвечать за все спортивные вопросы, а также поддерживать связь с ФИА. Иоверно — ветеран Скудерии, проработавший в Маранелло последние 23 года".

"Вместе со своими коллегами по пит-уоллу, Маттео Тоньиналли (руководитель инженерной службы трассы) и Рэвином Джейном (специалист по гоночной стратегии) он будет подчиняться непосредственно руководителю команды Фреду Вассеру".

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Остаток 2023 года Лоран Мекис будет отдыхать и готовиться взять на себя роль руководителя Альфа Таури, где он заменит Франца Тоста.

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