Мерседес рассматривает "каждый концепт" болида 2024 года в надежде найти успешный

Во время этапа в Венгрии Мерседес впервые за долгое время сумел завоевать поул: Льюис Хэмилтон опередил Макса Ферстаппена всего на 0,003 с.

Однако после провального старта 7-кратный чемпион мира не сумел навязать борьбу ни пилотам Ред Булл, ни Ландо Норрису, в результате чего он финишировал только четвертым.

Еще несколько недель назад руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф говорил, что, возможно, вскоре его команде придется полностью переключится на разработку болида 2024 года. Судя по всему, работа над этим уже ведется.

"Думаю, что в 2024 году нам потребуется много изменений. Направление, которое развивает наша команда, действительно довольно интересное", — цитирует Вольффа Motorsport.

"Мы видим возможности и не уклоняемся ни от чего. Мы не оставляем камня на камне и смотрим на каждую концепцию, которую мы видели на других болидах".

"Все зависит от того, насколько концепция сильная и поможет ли она нам. Мы не можем позволить себе отвлекаться от того, как мы действуем и как мы анализируем".

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Бельгии, после которого Формула 1 уйдет на традиционный летний перерыв.

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