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Автоспорт

Мерседес вскоре полностью переключится на разработку болида 2024 года

Немецкой команде нет смысла тратить ресурсы на машину нынешней спецификации.
Вчера, 23:59
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф назвал болид W14 E Performance 2023 года еще одной "дивой". Он указал на то, что у немецкой команды нет другого выбора, кроме как в ближайшее время переключиться на создание болида 2024 года.

К такому выводу австриец пришел по итогам Гран-при Великобритании, когда Льюис Хэмилтон хоть и финишировал третьим, но он не смог пройти Ландо Норриса из МакЛарен.

"Я думаю, что довольно скоро у нас не будет выбора (насчет перехода на разработку болида 2024 года)", —  цитирует Вольффа Sky Sports. "Второе или третье место принципиально не влияют ни на меня, ни на команду".

"Речь идет о возвращении и возможности выиграть чемпионат мира. Этого не произойдет в этом году, поэтому нам нужно настроиться на следующий год".

Тото Вольфф
Тото Вольфф / Источник: Getty Images

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Вольфф также считает, что его команде по силам победить на трассе Макса Ферстаппена, но этому мешает непредсказуемость их болида, который он назвал "Дивой" впервые с 2017 года.

"Я думал, что Сильверстоун, основанный на наших исторических выступлениях, был лучшим шансом (для первой победы в 2023 году), но это оказалось не так".

"Я всегда верю в то, что мы можем победить Макса. У нас хорошая группа людей, лучшие гонщики, и мы просто должны дать им более предсказуемую машину, а не Диву 2.0".

На данный момент Мерседес занимает второе место в Кубке конструкторов, при этом отставая от Ред Булл на 208 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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