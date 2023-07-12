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Автоспорт

Леклер: Феррари страдала в Сильверстоуне еще сильнее, чем ожидалось

Монегаск разочарован прошедшим гоночным этапом в Великобритании.
Сегодня, 21:34
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Этап в Великобритании для Феррари получился неоднозначным: в квалификации Скудерия показала 4-й и 5-й результаты, но в гонке из-за ошибки со стратегией команда замкнула первую десятку.

По мнению Шарля Леклера, итальянскому болиду катастрофически не хватает темпа, что и было продемонстрировано во время его борьбы с Алексом Албоном из Уильямс, которого монегаск так и не сумел пройти.

"Приближаясь к этапу, мы ожидали, что уик-энд будет трудным, но мы не думали, что он будет настолько трудным", - цитирует Леклера Sky Sports. "В квалификации все было немного лучше, чем мы ожидали. В гонке же все было немного хуже, чем мы ожидали. Так что нам нужно поработать над этим".

"Нам было сложно в первой части гонки — на первом отрезке Мерседес и МакЛарен были очень быстры. Мне удалось удержать Расселла позади, а потом я не знаю, что произошло".  

Шарль Леклер и Джордж Расселл
Шарль Леклер и Джордж Расселл / Источник: Getty Images

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"У нас не было большой деградации шин, просто не хватало скорости машины. Я не знаю, почему мы пошли на пит так рано, но у меня нет полной картины этого. Это поставило нас в тупик, потому что остальные продолжали ехать на мидиуме, который не сильно ухудшался".

В 2022 году Феррари выиграла с поула Гран-при Великобритании, но теперь команда провела целый календарный год без побед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Великобритании Шарль Леклер

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