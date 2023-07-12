Уильямс представил спонсорскую ливрею, которая будет использоваться на трех Гран-при

Болельщики выбрали один из четырех предложенных вариантов расцветки болида.

Уильямс на своем официальном сайте представил специальную спонсорскую ливрею, которая будет использоваться на трех Гран-при нынешнего сезона.

Данная ливрея была разработана при сотрудничестве со спонсором команды компанией Gulf и получила название "Bolder than Bold" (смелее, чем смелый).

В таком виде Алекс Албон и Логан Сарджент будут выступать во время Гран-при Сингапура, Японии и Катара.

Источник: Уильямс

Источник: Уильямс

Источник: Уильямс

Источник: Уильямс

Источник: Уильямс

Стоит отметить, что фанаты напрямую участвовали в ее разработке - они выбирали понравившийся дизайн ливреи из линейки, состоящей из четырех тем: "Наследие", "Смелее, чем смелый", "Визионерский" и "Современный".

Напомним, что на стартовой решетке Формулы 1 появится новое-старое лицо - в Альфа Таури все же попрощались с Ником Де Врисом, которого заменит Даниэль Риккардо.