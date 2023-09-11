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Гран-при Сингапура: расписание и результаты

В Сингапуре пройдет шестнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 20:41
Гран-при Сингапура / Getty Images
Гран-при Сингапура / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Сингапура - один из самых "молодых" в календаре Формулы 1. Гонка проводилась еще с 1961 по 1973 год, но она не входила в официальный календарь Ф1.

При этом до 1965 года заезд назывался "Гран-при Малайзии", а после обретения независимости Сингапур получил именную гонку. Однако из-за смертельных исходов 1972 и 1973 годов Гран-при был отменен.

Сингапур впервые попал в календарь "королевских гонок" в 2008 году. Дебютный заезд прошел на городской трассе Марина Бей с первым в истории Ф1 искусственным освещением.

И сразу же Гран-при Сингапура попал в историю из-за печально известного "Крэшгейта" при участии Нельсона Пике-младшего.

Кофигурация городской трассы Марина Бей
Кофигурация городской трассы Марина Бей

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Себастьян Феттель (5 побед), а рекордсменами среди команд являются Феррари, Ред Булл и Мерседес (по 4).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 61 круг (308 706 м). Длина одного круга составляет 5 063 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Сингапура-2023

Пятница, 15 сентября

  • 12:30 - первая практика
  • 16:00 - вторая практика

Суббота, 16 сентября

  • 12:30 - третья практика
  • 16:00 - квалификация

Воскресенье, 17 сентября

  • 15:00 - Гран-при Сингапура

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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