Гран-при Сингапура: расписание и результаты
В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).
Трасса и статистика
Гран-при Сингапура - один из самых "молодых" в календаре Формулы 1. Гонка проводилась еще с 1961 по 1973 год, но она не входила в официальный календарь Ф1.
При этом до 1965 года заезд назывался "Гран-при Малайзии", а после обретения независимости Сингапур получил именную гонку. Однако из-за смертельных исходов 1972 и 1973 годов Гран-при был отменен.
Сингапур впервые попал в календарь "королевских гонок" в 2008 году. Дебютный заезд прошел на городской трассе Марина Бей с первым в истории Ф1 искусственным освещением.
И сразу же Гран-при Сингапура попал в историю из-за печально известного "Крэшгейта" при участии Нельсона Пике-младшего.
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Себастьян Феттель (5 побед), а рекордсменами среди команд являются Феррари, Ред Булл и Мерседес (по 4).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 61 круг (308 706 м). Длина одного круга составляет 5 063 м.
Расписание и результаты заездов Гран-при Сингапура-2023
Пятница, 15 сентября
- 12:30 - первая практика
- 16:00 - вторая практика
Суббота, 16 сентября
- 12:30 - третья практика
- 16:00 - квалификация
Воскресенье, 17 сентября
- 15:00 - Гран-при Сингапура
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!