Гран-при Сингапура: расписание и результаты

В Сингапуре пройдет семнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Расписание и результаты заездов Гран-при Сингапура-2026

Пятница, 9 октября

Первая практика

15:30 Квалификация спринта

Суббота, 10 октября

12:00 Спринт

16:00 Квалификация

Воскресенье, 11 октября

15:00 Гран-при Сингапура

Трасса и статистика

Гран-при Сингапура - один из самых "молодых" в календаре Формулы 1. Гонка проводилась еще с 1961 по 1973 год, но она не входила в официальный календарь Ф1.

При этом до 1965 года заезд назывался "Гран-при Малайзии", а после обретения независимости Сингапур получил именную гонку. Однако из-за смертельных исходов 1972 и 1973 годов Гран-при был отменен.

Сингапур впервые попал в календарь "королевских гонок" в 2008 году. Дебютный заезд прошел на городской трассе Марина Бей с первым в истории Ф1 искусственным освещением.

И сразу же Гран-при Сингапура попал в историю из-за печально известного "Крэшгейта" при участии Нельсона Пике-младшего.

Кофигурация городской трассы Марина Бей

Как недавно стало известно, трасса изменила свою привычную конфигурацию - из-за строительных работ связка с 16-го по 20-й поворот была удалена и заменена одной сплошной прямой.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Себастьян Феттель (5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (5).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 61 круг (308 706 м). Длина одного круга составляет 5 063 м.

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