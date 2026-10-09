Гран-при Сингапура: расписание и результаты
В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).
Расписание и результаты заездов Гран-при Сингапура-2026
Пятница, 9 октября
- Первая практика
- 15:30 Квалификация спринта
Суббота, 10 октября
- 12:00 Спринт
- 16:00 Квалификация
Воскресенье, 11 октября
- 15:00 Гран-при Сингапура
Трасса и статистика
Гран-при Сингапура - один из самых "молодых" в календаре Формулы 1. Гонка проводилась еще с 1961 по 1973 год, но она не входила в официальный календарь Ф1.
При этом до 1965 года заезд назывался "Гран-при Малайзии", а после обретения независимости Сингапур получил именную гонку. Однако из-за смертельных исходов 1972 и 1973 годов Гран-при был отменен.
Сингапур впервые попал в календарь "королевских гонок" в 2008 году. Дебютный заезд прошел на городской трассе Марина Бей с первым в истории Ф1 искусственным освещением.
И сразу же Гран-при Сингапура попал в историю из-за печально известного "Крэшгейта" при участии Нельсона Пике-младшего.
Как недавно стало известно, трасса изменила свою привычную конфигурацию - из-за строительных работ связка с 16-го по 20-й поворот была удалена и заменена одной сплошной прямой.
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Себастьян Феттель (5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (5).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 61 круг (308 706 м). Длина одного круга составляет 5 063 м.
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