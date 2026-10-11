Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура
В воскресенье, 11 октября, состоялась гонка семнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 на Гран-при Сингапура.
Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира стартовал с поула и сумел сохранить лидерство.
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Для Ферстаппена эта победа стала первой в карьере на Гран-при Сингапура. Ранее его лучшим результатом на этой трассе было второе место в 2018, 2024 и 2025 годах.
VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩 That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/iVXOn2rPnq— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Отметим, что днем ранее нидерландский гонщик также стал победителем спринта в Сингапуре.
Второе место на подиуме по итогам гонки занял пилот Феррари Шарль Леклер, а третьим стал лидер общего зачета текущего сезона Андреа Кими Антонелли из Мерседес.
THE TOP TEN IN SINGAPORE 👀 #F1 #SingaporeGP https://t.co/JdBZqyfb0m— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Гран-при Сингапура
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 62 круга
- Шарль Леклер (Феррари) +7,335
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +24,573
- Ландо Норрис (Макларен) +40,506
- Оскар Пиастри (Макларен) +49,644
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +53,188
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.21,666
- Нико Хюлькенберг (Ауди) +1.23,386
- Джордж Расселл (Мерседес) +1.24,677
- Изак Аджар (Ред Булл) +1.30,862
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Оливер Берман (Хаас) +1 круг
- Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
- Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг
- Арвид Линблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
- Серхио Перес (Кадиллак) +2 круга
- Валттери Боттас (Кадиллак) +3 круга
Сошли:
- Александер Албон (Уильямс)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Франко Колапинто (Альпин)
- Габриэль Бортолетто (Ауди)
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.
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