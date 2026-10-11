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Автоспорт

Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура

Пилот Ред Булл впервые в карьере выиграл гонку на этой трассе.
Сегодня, 17:40       Автор: Игорь Мищук
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 11 октября, состоялась гонка семнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 на Гран-при Сингапура.

Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира стартовал с поула и сумел сохранить лидерство.

Читай также: Гран-при Сингапура: Ферстаппен выиграл гонку, Леклер и Антонелли - на подиуме

Для Ферстаппена эта победа стала первой в карьере на Гран-при Сингапура. Ранее его лучшим результатом на этой трассе было второе место в 2018, 2024 и 2025 годах.

Отметим, что днем ранее нидерландский гонщик также стал победителем спринта в Сингапуре.

Второе место на подиуме по итогам гонки занял пилот Феррари Шарль Леклер, а третьим стал лидер общего зачета текущего сезона Андреа Кими Антонелли из Мерседес.

Гран-при Сингапура

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 62 круга
  2. Шарль Леклер (Феррари) +7,335
  3. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +24,573
  4. Ландо Норрис (Макларен) +40,506
  5. Оскар Пиастри (Макларен) +49,644
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) +53,188
  7. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.21,666
  8. Нико Хюлькенберг (Ауди) +1.23,386
  9. Джордж Расселл (Мерседес) +1.24,677
  10. Изак Аджар (Ред Булл) +1.30,862
  11. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  12. Оливер Берман (Хаас) +1 круг
  13. Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
  14. Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг
  15. Арвид Линблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
  17. Серхио Перес (Кадиллак) +2 круга
  18. Валттери Боттас (Кадиллак) +3 круга

Сошли:

  • Александер Албон (Уильямс)
  • Лэнс Стролл (Астон Мартин)
  • Франко Колапинто (Альпин)
  • Габриэль Бортолетто (Ауди)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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