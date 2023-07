Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона

Терпение руководителей Альфа Таури и Ред Булл лопнуло - Ник де Врис больше не будет выступать за "младших быков", сообщает официальный сайт Формулы 1.

Место 28-летнего нидерландца займет резервный пилот "старших быков" Даниэль Риккардо.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



