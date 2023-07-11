Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона

"Медоед" спустя полгода возвращается за руль болида Формулы 1 на постоянной основе.

Терпение руководителей Альфа Таури и Ред Булл лопнуло - Ник де Врис больше не будет выступать за "младших быков", сообщает официальный сайт Формулы 1.

Место 28-летнего нидерландца займет резервный пилот "старших быков" Даниэль Риккардо.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



Read more 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023

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Риккардо станет напарником Юки Цуноды уже во время этапа в Венгрии, который начнется 21 июля. За Альфа Таури 34-летний австралиец будет выступать до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что Риккардо выступал за Альфа Таури в сезонах 2012 и 2013 годов, тогда команда называлась Торо Россо.

Главной причиной смены пилотов стали невыразительные результаты Де Вриса - за десять проведенных гонок он заработал всего два очка, что на десять меньше, чем у Цуноды.