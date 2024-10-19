Ферстаппен: Риккардо заслуживал лучшего прощания

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен удивлен тем, как команда рассталась с Даниэлем Риккардо.

Напомним, об уходе австралийца было объявлено спустя пару дней после Гран-при Сингапура, а потому непосредственно на автодроме не было никакой прощальной церемонии.

"Ну да, это было вполне очевидно и для меня, и для Даниэля, что в Сингапуре была его последняя гонка Формулы-1. И да, со своей стороны мне кажется, что все это можно было бы устроить немного иначе.

В том числе для Даниэля, ведь он и сам обо всем знал, но при этом не имел права открыто об этом говорить. Это немного досадная ситуация.

Даниэль многое сделал для Формулы-1, он выигрывал гонки, у него в карьере были просто невероятные выступления. Так что да, я считаю, что он заслуживал того, чтобы с ним лучше попрощались", - цитирует Макса motorsportweek.

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