Європейський RMR-турнір. Група В: розклад і результати матчів

ISPORT представляє календар поєдинків кваліфікаційних змагань на IEM Rio Major з дисципліни Counter Strike: Global Offensive.

В рамках відбору на "мажор" в Бразилії відбудуться чотири відбіркові RMR-турніри – два європейських, американський та азійський.

В групі "В" європейського RMR-турніру приймуть участь 16 команд, які поборються за путівки на головний турнір півріччя в Ріо-де-Жанейро.

Формат турніру

Команди грають за швейцарською системою

Вирішальні матчі на вибування чи вихід на Major в форматі bo3

Всі інші матчі – до перемоги на одній мапі

Поєдинок за 3-тє місце в форматі bo3 – до перемоги на двох мапах

8 кращих команд проходять на Major

3 кращі команди отримують статус легенд

4-7 команди – статус Челенджера, 8 – Претендента

8 гірших вилітають

Команди учасниці

Учасники минулого мейджору: Natus Vincere, ENCE, Heroic, Vitality, BIG, Outsiders

Переможці кваліфікацій: Falcons, MOUZ, OG, K23, Monte, Sangal, Fantasy, SAW, HEET, Illuminar Gaming

Календар та результати

4 жовтня

17:00, BNE – Eternal Fire

17:00, Sprout – forZe

18:15, G2 Esports – ECSTATIC

18:15, Cloud 9 – B8

19:30, FaZe Clan – GamerLegion

19:30, Team Spirit - 1WIN

20:45, NiP – Astralis

20:45, Aurora Gaming – Fnatic

5 жовтня

17:00, матч між командами з рекордом 1-0

17:00, матч між командами з рекордом 0-1

18:15, матч між командами з рекордом 1-0

18:15, матч між командами з рекордом 0-1

19:30, матч між командами з рекордом 1-0

19:30, матч між командами з рекордом 0-1

20:45, матч між командами з рекордом 1-0

20:45, матч між командами з рекордом 0-1

6 жовтня

Початок матчів о 13:15

4 bo1 матчі між командами з рекордом 1-1

bo3 матч між командами з рекордом 2-0

7 жовтня

Початок матчів о 15:30

bo3 матч між командами з рекордом 2-0

2 bo3 матчі між командами з рекордом 0-2

8 жовтня

3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-1

3 bo3 матчі між командами з рекордом 1-2

9 жовтня

3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-2

bo3 матч між 3 та 4 місцем за право бути Легендами

Паралельно з групою В проходитиме також європейська кваліфікація іншої групи. Розклад та результати матчів групи А RMR-турніру доступна на ISPORT.