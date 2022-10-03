Європейський RMR-турнір. Група В: розклад і результати матчів
В рамках відбору на "мажор" в Бразилії відбудуться чотири відбіркові RMR-турніри – два європейських, американський та азійський.
В групі "В" європейського RMR-турніру приймуть участь 16 команд, які поборються за путівки на головний турнір півріччя в Ріо-де-Жанейро.
Формат турніру
- Команди грають за швейцарською системою
- Вирішальні матчі на вибування чи вихід на Major в форматі bo3
- Всі інші матчі – до перемоги на одній мапі
- Поєдинок за 3-тє місце в форматі bo3 – до перемоги на двох мапах
- 8 кращих команд проходять на Major
- 3 кращі команди отримують статус легенд
- 4-7 команди – статус Челенджера, 8 – Претендента
- 8 гірших вилітають
Команди учасниці
Учасники минулого мейджору: Natus Vincere, ENCE, Heroic, Vitality, BIG, Outsiders
Переможці кваліфікацій: Falcons, MOUZ, OG, K23, Monte, Sangal, Fantasy, SAW, HEET, Illuminar Gaming
Календар та результати
4 жовтня
17:00, BNE – Eternal Fire
17:00, Sprout – forZe
18:15, G2 Esports – ECSTATIC
18:15, Cloud 9 – B8
19:30, FaZe Clan – GamerLegion
19:30, Team Spirit - 1WIN
20:45, NiP – Astralis
20:45, Aurora Gaming – Fnatic
5 жовтня
17:00, матч між командами з рекордом 1-0
17:00, матч між командами з рекордом 0-1
18:15, матч між командами з рекордом 1-0
18:15, матч між командами з рекордом 0-1
19:30, матч між командами з рекордом 1-0
19:30, матч між командами з рекордом 0-1
20:45, матч між командами з рекордом 1-0
20:45, матч між командами з рекордом 0-1
6 жовтня
Початок матчів о 13:15
4 bo1 матчі між командами з рекордом 1-1
bo3 матч між командами з рекордом 2-0
7 жовтня
Початок матчів о 15:30
bo3 матч між командами з рекордом 2-0
2 bo3 матчі між командами з рекордом 0-2
8 жовтня
3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-1
3 bo3 матчі між командами з рекордом 1-2
9 жовтня
3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-2
bo3 матч між 3 та 4 місцем за право бути Легендами
Паралельно з групою В проходитиме також європейська кваліфікація іншої групи. Розклад та результати матчів групи А RMR-турніру доступна на ISPORT.