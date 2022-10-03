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Європейський RMR-турнір. Група А: розклад і результати матчів

ISPORT представляє календар поєдинків кваліфікаційних змагань на IEM Rio Major з дисципліни Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 16:51
FaZe Clan / HLTV
FaZe Clan / HLTV
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В рамках відбору на "мажор" в Бразилії відбудуться чотири відбіркові RMR-турніри – два європейських, американський та азійський.

В групі А європейського RMR-турніру приймуть участь 16 команд, які поборються за путівки на головний турнір півріччя в Ріо-де-Жанейро.

Формат турніру

  • Команди грають за швейцарською системою
  • Вирішальні матчі на вибування чи вихід на Major в форматі bo3
  • Всі інші матчі – до перемоги на одній мапі
  • Поєдинок за 4-те місце в форматі bo3 – до перемоги на двох мапах
  • 8 кращих команд проходять на Major
  • 4 кращі команди отримують статус легенд
  • 5 та 6 команда – статус Челенджера, 7 та 8 – Претендента
  • 8 гірших вилітають

Команди учасниці

Учасники минулого мейджору: FaZe Clan, Team Spirit, NiP, G2 Esports, Cloud 9, BNE

Переможці кваліфікацій: Sprout, Aurora Gaming, Fnatic, forZe, Eternal Fire, B8, ECSTATIC, Astralis, 1WIN, GamerLegion

Календар та результати

4 жовтня

12:00, BNE – Eternal Fire
12:00, Sprout – forZe
13:15, G2 Esports – ECSTATIC
13:15, Cloud 9 – B8
14:30, FaZe Clan – GamerLegion
14:30, Team Spirit - 1WIN
15:45, NiP – Astralis
15:45, Aurora Gaming – Fnatic

5 жовтня

12:00, матч між командами з рекордом 1-0
12:00, матч між командами з рекордом 0-1
13:15, матч між командами з рекордом 1-0
13:15, матч між командами з рекордом 0-1
14:30, матч між командами з рекордом 1-0
14:30, матч між командами з рекордом 0-1
15:45, матч між командами з рекордом 1-0
15:45, матч між командами з рекордом 0-1

6 жовтня

Початок матчів о 12:00

4 bo1 матчі між командами з рекордом 1-1
2 bo3 матчі між командами з рекордом 2-0
2 bo3 матчі між командами з рекордом 0-2

7 жовтня

Початок матчів о 15:30

3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-1
3 bo3 матчі між командами з рекордом 1-2

8 жовтня

3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-2

9 жовтня

bo3 матч між 4 та 5 місцем за право бути Легендами

Паралельно з групою А проходитиме також європейська кваліфікація іншої групи. Розклад та результати матчів групи В RMR-турніру доступна на ISPORT.

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