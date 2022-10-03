Європейський RMR-турнір. Група А: розклад і результати матчів
В рамках відбору на "мажор" в Бразилії відбудуться чотири відбіркові RMR-турніри – два європейських, американський та азійський.
В групі А європейського RMR-турніру приймуть участь 16 команд, які поборються за путівки на головний турнір півріччя в Ріо-де-Жанейро.
Формат турніру
- Команди грають за швейцарською системою
- Вирішальні матчі на вибування чи вихід на Major в форматі bo3
- Всі інші матчі – до перемоги на одній мапі
- Поєдинок за 4-те місце в форматі bo3 – до перемоги на двох мапах
- 8 кращих команд проходять на Major
- 4 кращі команди отримують статус легенд
- 5 та 6 команда – статус Челенджера, 7 та 8 – Претендента
- 8 гірших вилітають
Команди учасниці
Учасники минулого мейджору: FaZe Clan, Team Spirit, NiP, G2 Esports, Cloud 9, BNE
Переможці кваліфікацій: Sprout, Aurora Gaming, Fnatic, forZe, Eternal Fire, B8, ECSTATIC, Astralis, 1WIN, GamerLegion
Календар та результати
4 жовтня
12:00, BNE – Eternal Fire
12:00, Sprout – forZe
13:15, G2 Esports – ECSTATIC
13:15, Cloud 9 – B8
14:30, FaZe Clan – GamerLegion
14:30, Team Spirit - 1WIN
15:45, NiP – Astralis
15:45, Aurora Gaming – Fnatic
5 жовтня
12:00, матч між командами з рекордом 1-0
12:00, матч між командами з рекордом 0-1
13:15, матч між командами з рекордом 1-0
13:15, матч між командами з рекордом 0-1
14:30, матч між командами з рекордом 1-0
14:30, матч між командами з рекордом 0-1
15:45, матч між командами з рекордом 1-0
15:45, матч між командами з рекордом 0-1
6 жовтня
Початок матчів о 12:00
4 bo1 матчі між командами з рекордом 1-1
2 bo3 матчі між командами з рекордом 2-0
2 bo3 матчі між командами з рекордом 0-2
7 жовтня
Початок матчів о 15:30
3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-1
3 bo3 матчі між командами з рекордом 1-2
8 жовтня
3 bo3 матчі між командами з рекордом 2-2
9 жовтня
bo3 матч між 4 та 5 місцем за право бути Легендами
Паралельно з групою А проходитиме також європейська кваліфікація іншої групи. Розклад та результати матчів групи В RMR-турніру доступна на ISPORT.