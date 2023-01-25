Жеребьевка Лиги наций: определились полуфинальные пары финального раунда
Стали известны результаты жеребьевки финального этапа турнира.
В среду, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка финального этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Участниками плей-офф за чемпионство стали победители каждой из четырех групп Дивизиона А - Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания.
Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23
- Нидерланды - Хорватия
- Испания - Италия
Мини-турнир, который состоит из двух полуфиналов, матча за третье место и финала пройдет в Нидерландах, в городах Роттердам и Энсхеде
На ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей третьего розыгрыша Лиги наций.