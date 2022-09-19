Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
В среду, 1 июня, стартует новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/23, участие в котором также принимает сборная Украины.
В нынешнем сезоне "сине-желтые" выступают в Лиге В, и попали в первую группу вместе с Арменией, Ирландией и Шотландией.
ISPORT предлагает ознакомиться с расписанием и результатами Лиги наций-2022/23.
Расписание и результаты матчей
*все матчи начинаются в 21:45 по киевскому времени, если не указано иное
ТУР 1
1 июня, среда
Группа A4: Польша – Уэльс - 2:1
2 июня, четверг
Группа B2: Албания – Россия* – матч отменен
Группа C4: Грузия – Гибралтар - 4:0
Группа C4: Болгария – Северная Македония - 1:1
Группа D2: Эстония – Сан-Марино - 2:0
Группа A2: Испания – Португалия - 1:1
Группа A2: Чехия – Швейцария - 2:1
Группа B2: Израиль – Исландия - 2:2
Группа B4: Сербия – Норвегия - 0:1
Группа B4: Словения – Швеция - 0:2
Группа C2: Кипр – Косово - 0:2
Группа C2: Северная Ирландия – Греция - 0:1
3 июня, пятница
Группа C3: Казахстан – Азербайджан - 2:0
Группа D1: Латвия – Андорра - 3:0
Группа A1: Хорватия – Австрия - 0:3
Группа A1: Франция – Дания - 1:2
Группа A4: Бельгия – Нидерланды - 1:4
Группа C3: Беларусь – Словакия - 0:1
Группа D1: Лихтенштейн – Молдова - 0:2
4 июня, суббота
Группа B1: Армения – Ирландия - 1:0
Группа A3: Венгрия – Англия - 1:0
Группа B3: Финляндия – Босния и Герцеговина - 1:1
Группа C1: Литва – Люксембург - 0:2
Группа А3: Италия – Германия - 1:1
Группа B3 Черногория – Румыния - 2:0
Группа C1: Турция – Фарерские острова - 4:0
21 сентября, среда
Группа B1: Шотландия – Украина
ТУР 2
5 июня, воскресенье
Группа D2: Сан-Марино – Мальта - 0:2
Группа C2: Кипр – Северная Ирландия - 0:0
Группа C4: Гибралтар – Северная Македония - 0:2
Группа A2: Чехия – Испания - 2:2
Группа A2: Португалия – Швейцария - 4:0
Группа B4: Сербия – Словения - 4:1
Группа B4: Швеция – Норвегия - 1:2
Группа C2: Косово – Греция - 0:1
Группа C4: Болгария – Грузия - 2:5
6 июня, понедельник
Группа B2: Израиль – Россия* – матч отменен
Группа D1: Латвия - Лихтенштейн - 1:0
Группа A1: Австрия – Дания - 1:2
Группа A1: Хорватия – Франция - 1:1
Группа B2: Исландия – Албания - 1:1
Группа C3: Беларусь – Азербайджан - 0:0
Группа C3: Словакия – Казахстан - 0:1
Группа D1: Андорра – Молдова - 0:0
7 июня, вторник
Группа B3: Финляндия – Черногория - 2:0
Группа A3: Германия – Англия - 1:1
Группа A3: Италия – Венгрия - 2:1
Группа B3: Босния и Герцеговина – Румыния - 1:0
Группа C1: Фарерские острова – Люксембург - 0:1
Группа C1: Литва – Турция - 0:6
8 июня, среда
Группа A4: Бельгия – Польша - 6:1
Группа A4: Уэльс – Нидерланды - 1:2
Группа B1: Шотландия – Армения - 2:0
Группа B1: Ирландия – Украина - 0:1
ТУР 3
9 июня, четверг
Группа A2: Португалия – Чехия - 2:0
Группа A2: Швейцария – Испания - 0:1
Группа B4: Норвегия – Словения - 0:0
Группа B4: Швеция – Сербия - 0:1
Группа C2: Греция – Кипр - 3:0
Группа C2: Косово – Северная Ирландия - 3:2
Группа C4: Гибралтар – Болгария - 1:1
Группа C4: Северная Македония – Грузия - 0:3
Группа D2: Мальта – Эстония - 1:2
10 июня, пятница
Группа B2: Россия* – Исландия – матч отменен
Группа C3: Азербайджан – Словакия - 0:1
Группа D1: Молдова – Латвия - 2:4
Группа A1: Австрия – Франция - 1:1
Группа A1: Дания – Хорватия - 0:1
Группа B2: Албания – Израиль - 1:2
Группа C3: Беларусь – Казахстан - 1:1
Группа D1: Андорра – Лихтенштейн - 2:1
11 июня, суббота
Группа B1: Украина – Армения - 3:0
Группа B1: Ирландия – Шотландия - 3:0
Группа C1: Фарерские острова – Литва - 2:1
Группа A3: Англия – Италия - 0:0
Группа A3: Венгрия – Германия - 1:1
Группа A4: Нидерланды – Польша - 2:2
Группа A4: Уэльс – Бельгия - 1:1
Группа B3: Черногория – Босния и Герцеговина - 1:1
Группа B3: Румыния – Финляндия - 1:0
Группа C1: Люксембург – Турция - 0:2
ТУР 4
12 июня, воскресенье
Группа C2: Северная Ирландия – Кипр - 2:2
Группа B4: Норвегия – Швеция - 3:2
Группа C4: Грузия – Болгария - 0:0
Группа C4: Северная Македония – Гибралтар - 4:0
Группа A2: Испания – Чехия - 2:0
Группа A2: Швейцария – Португалия - 1:0
Группа B4: Словения – Сербия - 2:2
Группа C2: Греция – Косово - 2:0
Группа D2: Мальта – Сан-Марино - 1:0
13 июня, понедельник
Группа B2: Россия* – Албания – матч отменен
Группа C3: Казахстан – Словакия - 2:1
Группа C3: Азербайджан – Беларусь - 2:0
Группа A1: Дания – Австрия - 2:0
Группа A1: Франция – Хорватия - 0:1
Группа B2: Исландия – Израиль - 2:2
14 июня, вторник
Группа B1: Армения – Шотландия 1:4
Группа D1 Молдова – Андорра 2:1
Группа A3: Англия – Венгрия 0:4
Группа A3: Германия – Италия 5:2
Группа A4: Нидерланды – Уэльс 3:2
Группа A4: Польша – Бельгия 0:1
Группа B1: Украина – Ирландия 1:1
Группа B3: Босния и Герцеговина – Финляндия 3:2
Группа B3: Румыния – Черногория 0:3
Группа C1: Люксембург – Фарерские острова 2:2
Группа C1: Турция – Литва 2:0
Группа D1 Лихтенштейн – Латвия 0:2
ТУР 5
22 сентября, четверг
Группа C3: Казахстан – Беларусь (17:00)
Группа D1: Латвия – Молдова (19:00)
Группа A1: Хорватия – Дания
Группа A1: Франция – Австрия
Группа A4: Бельгия – Уэльс
Группа A4: Польша – Нидерланды
Группа C1: Литва – Фарерские острова
Группа C1: Турция – Люксембург
Группа C3: Словакия – Азербайджан
Группа D1: Лихтенштейн – Андорра
23 сентября, пятница
Группа C4: Грузия – Северная Македония (19:00)
Группа D2: Эстония – Мальта (19:00)
Группа A3: Германия – Венгрия
Группа A3: Италия – Англия
Группа B3: Босния и Герцеговина – Черногория
Группа B3: Финляндия – Румыния
Группа C4: Болгария – Гибралтар
24 сентября, суббота
Группа B2: Исландия – Россия* – матч отменен
Группа B1: Армения – Украина (16:00)
Группа B4: Словения – Норвегия (19:00)
Группа C2: Северная Ирландия - Косово (19:00)
Группа A2: Чехия – Португалия
Группа A2: Испания – Швейцария
Группа B1: Шотландия – Ирландия
Группа B2: Израиль – Албания
Группа B4: Сербия – Швеция
Группа C2: Кипр – Греция
ТУР 6
25 сентября, воскресенье
Группа D1: Андорра – Латвия (16:00)
Группа D1: Молдова – Лихтенштейн (16:00)
Группа C3: Азербайджан – Казахстан (19:00)
Группа C3: Беларусь – Словакия (19:00)
Группа A1: Австрия – Хорватия
Группа A1: Дания – Франция
Группа A4: Нидерланды – Бельгия
Группа A4: Уэльс – Польша
Группа C1: Фарерские острова – Турция
Группа C1: Люксембург – Литва
26 сентября, понедельник
Группа A3: Англия – Германия
Группа A3: Венгрия – Италия
Группа B3: Черногория – Финляндия
Группа B3: Румыния – Босния и Герцеговина
Группа C4: Гибралтар – Грузия
Группа C4: Северная Македония – Болгария
Группа D2: Сан-Марино – Эстония
27 сентября, вторник
Группа B2: Россия* – Израиль – матч отменен
Группа A2: Португалия – Испания
Группа A2: Швейцария – Чехия
Группа B1: Ирландия – Армения
Группа B1: Украина – Шотландия
Группа B2: Албания – Исландия
Группа B4: Норвегия – Сербия
Группа B4: Швеция – Словения
Группа C2: Греция - Северная Ирландия
Группа C2: Косово – Кипр
*сборная России исключена до дальнейшего уведомления. Команда автоматически займет последнее место в группе и будет понижена в классе.
Участники Лиги наций
Лига A
Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия
Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия
Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс
Лига B
Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
Группа B2: Исландия, Россия (исключена), Израиль, Албания
Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
Лига C
Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр
Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
Лига D
Группа D1: Лихтенштейн, Молдова, Андорра, Латвия
Группа D2: Мальта, Эстония, Сан-Марино