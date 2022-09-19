Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей

В среду, 1 июня, стартует новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/23, участие в котором также принимает сборная Украины.

В нынешнем сезоне "сине-желтые" выступают в Лиге В, и попали в первую группу вместе с Арменией, Ирландией и Шотландией.

ISPORT предлагает ознакомиться с расписанием и результатами Лиги наций-2022/23.

Расписание и результаты матчей

*все матчи начинаются в 21:45 по киевскому времени, если не указано иное

ТУР 1

1 июня, среда

Группа A4: Польша – Уэльс - 2:1

2 июня, четверг

Группа B2: Албания – Россия* – матч отменен

Группа C4: Грузия – Гибралтар - 4:0

Группа C4: Болгария – Северная Македония - 1:1

Группа D2: Эстония – Сан-Марино - 2:0

Группа A2: Испания – Португалия - 1:1

Группа A2: Чехия – Швейцария - 2:1

Группа B2: Израиль – Исландия - 2:2

Группа B4: Сербия – Норвегия - 0:1

Группа B4: Словения – Швеция - 0:2

Группа C2: Кипр – Косово - 0:2

Группа C2: Северная Ирландия – Греция - 0:1

3 июня, пятница

Группа C3: Казахстан – Азербайджан - 2:0

Группа D1: Латвия – Андорра - 3:0

Группа A1: Хорватия – Австрия - 0:3

Группа A1: Франция – Дания - 1:2

Группа A4: Бельгия – Нидерланды - 1:4

Группа C3: Беларусь – Словакия - 0:1

Группа D1: Лихтенштейн – Молдова - 0:2

4 июня, суббота

Группа B1: Армения – Ирландия - 1:0

Группа A3: Венгрия – Англия - 1:0

Группа B3: Финляндия – Босния и Герцеговина - 1:1

Группа C1: Литва – Люксембург - 0:2

Группа А3: Италия – Германия - 1:1

Группа B3 Черногория – Румыния - 2:0

Группа C1: Турция – Фарерские острова - 4:0

21 сентября, среда

Группа B1: Шотландия – Украина

Участники лиги А / Источник: UEFA.COM

ТУР 2

5 июня, воскресенье

Группа D2: Сан-Марино – Мальта - 0:2

Группа C2: Кипр – Северная Ирландия - 0:0

Группа C4: Гибралтар – Северная Македония - 0:2

Группа A2: Чехия – Испания - 2:2

Группа A2: Португалия – Швейцария - 4:0

Группа B4: Сербия – Словения - 4:1

Группа B4: Швеция – Норвегия - 1:2

Группа C2: Косово – Греция - 0:1

Группа C4: Болгария – Грузия - 2:5

6 июня, понедельник

Группа B2: Израиль – Россия* – матч отменен

Группа D1: Латвия - Лихтенштейн - 1:0

Группа A1: Австрия – Дания - 1:2

Группа A1: Хорватия – Франция - 1:1

Группа B2: Исландия – Албания - 1:1

Группа C3: Беларусь – Азербайджан - 0:0

Группа C3: Словакия – Казахстан - 0:1

Группа D1: Андорра – Молдова - 0:0

7 июня, вторник

Группа B3: Финляндия – Черногория - 2:0

Группа A3: Германия – Англия - 1:1

Группа A3: Италия – Венгрия - 2:1

Группа B3: Босния и Герцеговина – Румыния - 1:0

Группа C1: Фарерские острова – Люксембург - 0:1

Группа C1: Литва – Турция - 0:6

8 июня, среда

Группа A4: Бельгия – Польша - 6:1

Группа A4: Уэльс – Нидерланды - 1:2

Группа B1: Шотландия – Армения - 2:0

Группа B1: Ирландия – Украина - 0:1

Участники лиги В / Источник: UEFA.COM

ТУР 3

9 июня, четверг

Группа A2: Португалия – Чехия - 2:0

Группа A2: Швейцария – Испания - 0:1

Группа B4: Норвегия – Словения - 0:0

Группа B4: Швеция – Сербия - 0:1

Группа C2: Греция – Кипр - 3:0

Группа C2: Косово – Северная Ирландия - 3:2

Группа C4: Гибралтар – Болгария - 1:1

Группа C4: Северная Македония – Грузия - 0:3

Группа D2: Мальта – Эстония - 1:2

10 июня, пятница

Группа B2: Россия﻿* – Исландия – матч отменен

Группа C3: Азербайджан – Словакия - 0:1

Группа D1: Молдова – Латвия - 2:4

Группа A1: Австрия – Франция - 1:1

Группа A1: Дания – Хорватия - 0:1

Группа B2: Албания – Израиль - 1:2

Группа C3: Беларусь – Казахстан - 1:1

Группа D1: Андорра – Лихтенштейн - 2:1

11 июня, суббота

Группа B1: Украина – Армения - 3:0

Группа B1: Ирландия – Шотландия - 3:0

Группа C1: Фарерские острова – Литва - 2:1

Группа A3: Англия – Италия - 0:0

Группа A3: Венгрия – Германия - 1:1

Группа A4: Нидерланды – Польша - 2:2

Группа A4: Уэльс – Бельгия - 1:1

Группа B3: Черногория – Босния и Герцеговина - 1:1

Группа B3: Румыния – Финляндия - 1:0

Группа C1: Люксембург – Турция - 0:2

Участники лиги С / Источник: UEFA.COM

ТУР 4

12 июня, воскресенье

Группа C2: Северная Ирландия – Кипр - 2:2

Группа B4: Норвегия – Швеция - 3:2

Группа C4: Грузия – Болгария - 0:0

Группа C4: Северная Македония – Гибралтар - 4:0

Группа A2: Испания – Чехия - 2:0

Группа A2: Швейцария – Португалия - 1:0

Группа B4: Словения – Сербия - 2:2

Группа C2: Греция – Косово - 2:0

Группа D2: Мальта – Сан-Марино - 1:0

13 июня, понедельник

Группа B2: Россия* – Албания – матч отменен

Группа C3: Казахстан – Словакия - 2:1

Группа C3: Азербайджан – Беларусь - 2:0

Группа A1: Дания – Австрия - 2:0

Группа A1: Франция – Хорватия - 0:1

Группа B2: Исландия – Израиль - 2:2

14 июня, вторник

Группа B1: Армения – Шотландия 1:4

Группа D1 Молдова – Андорра 2:1

Группа A3: Англия – Венгрия 0:4

Группа A3: Германия – Италия 5:2

Группа A4: Нидерланды – Уэльс 3:2

Группа A4: Польша – Бельгия 0:1

Группа B1: Украина – Ирландия 1:1

Группа B3: Босния и Герцеговина – Финляндия 3:2

Группа B3: Румыния – Черногория 0:3

Группа C1: Люксембург – Фарерские острова 2:2

Группа C1: Турция – Литва 2:0

Группа D1 Лихтенштейн – Латвия 0:2

Участники лиги D / Источник: UEFA.COM

ТУР 5

22 сентября, четверг

Группа C3: Казахстан – Беларусь (17:00)

Группа D1: Латвия – Молдова (19:00)

Группа A1: Хорватия – Дания

Группа A1: Франция – Австрия

Группа A4: Бельгия – Уэльс

Группа A4: Польша – Нидерланды

Группа C1: Литва – Фарерские острова

Группа C1: Турция – Люксембург

Группа C3: Словакия – Азербайджан

Группа D1: Лихтенштейн – Андорра

23 сентября, пятница

Группа C4: Грузия – Северная Македония (19:00)

Группа D2: Эстония – Мальта (19:00)

Группа A3: Германия – Венгрия

Группа A3: Италия – Англия

Группа B3: Босния и Герцеговина – Черногория

Группа B3: Финляндия – Румыния

Группа C4: Болгария – Гибралтар

24 сентября, суббота

Группа B2: Исландия – Россия* – матч отменен

Группа B1: Армения – Украина (16:00)

Группа B4: Словения – Норвегия (19:00)

Группа C2: Северная Ирландия - Косово (19:00)

Группа A2: Чехия – Португалия

Группа A2: Испания – Швейцария

Группа B1: Шотландия – Ирландия

Группа B2: Израиль – Албания

Группа B4: Сербия – Швеция

Группа C2: Кипр – Греция

Трофей Лиги наций УЕФА / Источник: Getty Images

ТУР 6

25 сентября, воскресенье

Группа D1: Андорра – Латвия (16:00)

Группа D1: Молдова – Лихтенштейн (16:00)

Группа C3: Азербайджан – Казахстан (19:00)

Группа C3: Беларусь – Словакия (19:00)

Группа A1: Австрия – Хорватия

Группа A1: Дания – Франция

Группа A4: Нидерланды – Бельгия

Группа A4: Уэльс – Польша

Группа C1: Фарерские острова – Турция

Группа C1: Люксембург – Литва

26 сентября, понедельник

Группа A3: Англия – Германия

Группа A3: Венгрия – Италия

Группа B3: Черногория – Финляндия

Группа B3: Румыния – Босния и Герцеговина

Группа C4: Гибралтар – Грузия

Группа C4: Северная Македония – Болгария

Группа D2: Сан-Марино – Эстония

27 сентября, вторник

Группа B2: Россия* – Израиль – матч отменен

Группа A2: Португалия – Испания

Группа A2: Швейцария – Чехия

Группа B1: Ирландия – Армения

Группа B1: Украина – Шотландия

Группа B2: Албания – Исландия

Группа B4: Норвегия – Сербия

Группа B4: Швеция – Словения

Группа C2: Греция - Северная Ирландия

Группа C2: Косово – Кипр

*сборная России исключена до дальнейшего уведомления. Команда автоматически займет последнее место в группе и будет понижена в классе.

Участники Лиги наций

Лига A

Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс ﻿

Лига B

Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа B2: Исландия, Россия (исключена), Израиль, Албания

Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр

Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан

Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа D1: Лихтенштейн﻿,﻿ Молдова, Андорра, ﻿Латвия

Группа D2: ﻿Мальта, Эстония, ﻿Сан-Марино