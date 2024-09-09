Израиль - Италия 1:2 результат и обзор матча Лиги наций

В понедельник, 9 сентября, состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Израиля и Италии.

Команда Лучано Спаллетти одержала комфортную победу над соперником.

В составе итальянцев забивали Фраттези и Кин.

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Израильская команда сумела отметиться голом престижа. Абу Фани забил на последней минуте поединка.

В таблице группы Италия идет на первом месте, имея шесть очков за два поединка. Следом Франция и Бельгия по три очка, Израиль занимает квартет, так и не набрав баллов.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Израиль - Италия

Израиль - Италия 1:2

Голы: Абу-Фани, 90 Фраттези, 38, Кин, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 1.56

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 5-12

Удары в створ: 2-6

Угловые: 3 - 2

Фолы: 13-9

Израиль: Джарафи, Ревиво, Шломо, Нахмиас, Эхезкель, Каниховский (Абу-Фани, 67), Лави (Джабер, 46), Перец (Сафури, 67), Соломон, Абада (Давид, 78), Халайли (Глух, 46).

Италия: Доннарумма, Бастони, Буонджорно, Гатти, Распадори (Брешианини, 63), Димарко (Удоджи, 71), Белланова (Камбьязо, 63), Тонали, Риччи (Дзакканьи, 86), Фраттези, Кин (Ретеги, 86).

Предупреждения: Гатти (73), Джабер (88), Бен-Шимон (88), Эхезкель (90+2), Ревиво (90+4).

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