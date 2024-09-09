Франция - Бельгия 2:0: обзор матча и результат игры 09.09.2024

Команда Доменико Тедеско снова не впечатлила, а "трехцветные" без своих лидеров выдали хороший поединок.

В понедельник, 9 сентября, в Лионе на Парк Олимпик Лионне состоялся матч второго тура группы А2 Лиги наций, в котором Франция принимала Бельгию.

Главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам решил предоставить отдых некоторым лидерам своей команды, таким как Тео Эрнандес, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе - эта троица осталась на скамейке запасных.

Но и без них у французов нашлись герои, которые принесли своей стране победу над недавним соперником сборной Украины по Евро-2024.

В середине первого тайма Рандаль Коло Муани вывел хозяев поля вперед. Он оказался первым на мяче после того, как Кун Кастельс справился с ударом Усмана Дембеле. С близкого расстояния форвард переправил мяч в сетку.

А после перерыва вингер ПСЖ все-таки смог стать автором гола: получив мяч уже в штрафной, он сместился к центру и мощно пробил в дальнюю "девятку".

Вскоре на поле появились и Гризманн с Мбаппе, но на счет они никак не повлияли. Не повлияли на него и гости, которые снова провели невзрачный матч.

За счет победы Франция обошла Бельгию в таблице благодаря победе в личной встрече - у команд идентичные показатели очков, а также забитых и пропущенных голов.

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Статистика матча Франция - Бельгия второго тура Лиги наций

Франция - Бельгия 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57.

Ожидаемые голы (xG): 2.70 - 0.82

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 24 - 10

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 8 - 9

Франция: Меньян - Кунде, Салиба, Упамекано, Динь - Канте (Фофана, 90+4), Коне, Гендузи (Гризманн, 79) - Дембеле (Олисе, 79), Тюрам (Барколя, 67), Коло Муани (Мбаппе, 67).

Бельгия: Кастельс - Фас, Дебаст, Теат, Кастань (Менье, 82) - Тилеманс (Мангала, 60), Онана, Доку (Дюранвиль, 82), Де Брюйне, Лукабакио (Бакайоко, 60) - Опенда (де Кетеларе, 69).

Предупреждения: Коне, Динь - Опенда, Тилеманс.

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