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Футбол

Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы

Капитан французской команды пропустит предстоящие матчи Лиги наций.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден пропустить остаток сбора национальной команды во время нынешней международной паузы.

27-летний футболист получил травму во время матча первого тура группового этапа Лиги наций против Турции (1:0).

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Капитан французской сборной на 54-й минуте отличился единственным в этой встрече забитым мячом, после чего почувствовал дискомфорт в левом колене и был вынужденно заменен на 59-й минуте.

Как сообщила пресс-служба сборной Франции, Мбаппе получил повреждение сухожилия колена, из-за чего покинет расположение национальной команды.

В предстоящих матчах Лиги наций сборная Франции еще дважды сыграет против Бельгии (28 сентября и 5 октября), а также встретится с Италией (2 октября).

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Килиан Мбаппе

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