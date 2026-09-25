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Футбол

Украина минимально одолела Венгрию в первом туре Лиги наций

Гол Даниила Сикана стал единственным в матче.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Венгрия - Украина / Getty Images
Венгрия - Украина / Getty Images

В пятницу, 25 сентября, сборные Венгрии и Украины встречались в первом туре Лиги наций.

Команды начали в невысоком темпе, однако уже на 10-й минуте венгры могли открывать счет, но мяч попал в перекладину. 

Ожидаемо, что почти вся опасность для нашей команды исходила от Собослаи, с которым пытались играть максимально тесно. В итоге Венгрия смогла создать лишь еще один момент, а Украина наоборот открыла счет.

Судаков сделал идеальную подачу на Сикана, который был в штрафной совершенно один и спокойно.

Во втором тайме игра оставалась очень напряженной, однако Украине удавалось создавать больше моментов, хоть ни один из них и не удалось реализовать. Финалом матча стала массовая драка между двумя командами после красной Назаренко за грубый подкат.

Тем не менее, в меньшинстве Украина все же выстояла, выиграв первый матч в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика матча Венгрия - Украина 1-го тура Лиги наций

Венгрия - Украина 0:1
Гол: Сикан, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.34
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 2

Венгрия: Б. Тот - Керкез, Чингер (Т. Сюч, 84), Орбан, Болла - Виталиш (М. Тот, 46), Чонгваи (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаи - Лукач (Барани, 46), Реджич (Юрек, 62).

Украина: Ризнык - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Крупский (Бондарь, 59) - Судаков (Драмбаев, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько - Ванат (Назаренко, 59), Сикан (Краснопир, 66), Цыганков.

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