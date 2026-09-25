"Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот Mercedes Кими Антонелли эмоционально прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Азербайджана, из-за которой стартует в гонке с 16-го места.

Итальянец признал, что неправильно оценил сцепление с трассой:

"Сцепление сильно отличалось от первого круга. Я врезался в стену. Ненужная ошибка в самом начале".

По словам Антонелли, авария стала для него своеобразным напоминанием о необходимости постоянно сохранять максимальную концентрацию.

"Это хороший способ вернуться на землю и напомнить себе, что мне нужно каждый раз быть на высоте, иначе я совершаю такие ошибки, и эта была очень глупой".

При этом Антонелли отметил, что на протяжении уикэнда ему приходилось наверстывать упущенное из-за проблем с болидом. В четверг на Mercedes итальянца произошла утечка гидравлики, из-за чего он пропустил значительную часть первой тренировки.

В первом круге второго сегмента квалификации Антонелли, напротив, опережал своего напарника Джорджа Расселла на 0,092 секунды, однако затем разбил болид и досрочно завершил сессию.

В итоге Антонелли начнет гонку с 16-й позиции, тогда как Расселл завоевал поул. При этом итальянец продолжает борьбу за чемпионский титул.

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