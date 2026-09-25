"Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана
Итальянец признал, что неправильно оценил сцепление с трассой:
"Сцепление сильно отличалось от первого круга. Я врезался в стену. Ненужная ошибка в самом начале".
По словам Антонелли, авария стала для него своеобразным напоминанием о необходимости постоянно сохранять максимальную концентрацию.
"Это хороший способ вернуться на землю и напомнить себе, что мне нужно каждый раз быть на высоте, иначе я совершаю такие ошибки, и эта была очень глупой".
При этом Антонелли отметил, что на протяжении уикэнда ему приходилось наверстывать упущенное из-за проблем с болидом. В четверг на Mercedes итальянца произошла утечка гидравлики, из-за чего он пропустил значительную часть первой тренировки.
В первом круге второго сегмента квалификации Антонелли, напротив, опережал своего напарника Джорджа Расселла на 0,092 секунды, однако затем разбил болид и досрочно завершил сессию.
В итоге Антонелли начнет гонку с 16-й позиции, тогда как Расселл завоевал поул. При этом итальянец продолжает борьбу за чемпионский титул.
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