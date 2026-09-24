В Баку пройдет пятнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Расписание и результаты заездов Гран-при Азербайджана-2026

Пятница, 24 сентября

Первая практика

Вторая практика

Суббота, 25 сентября

11:30 Третья практика

15:00 Квалификация

Воскресенье, 26 сентября

14:00 Гран-при Азербайджана

Трасса и статистика

Городская трасса Баку появилась в календаре Формулы 1 совсем недавно. Первый Гран-при Азербайджана состоялся в 2017 году, а ее победителем стал Даниэль Риккардо. Годом ранее он прошел на том же треке под названием Гран-при Европы, который выиграл Нико Росберг.

В прошедшие годы гонка не проводилась лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

За счет победы в прошлом году Серхио Перес стал единственным пилотом, который побеждал в Баку более одного раза. Он же стал победителем дебютной спринтерской гонки, которая прошла в том же году.

За гонку пилоты проходят дистанцию в 51 круг (306 049 м). Длина одного круга составляет 6 003 м.

Конфигурация трассы в Баку

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.