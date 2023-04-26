В Баку пройдет четвертый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Городская трасса Баку появилась в календаре Формулы 1 совсем недавно. Первый Гран-при Азербайджана состоялся в 2017 году, а ее победителем стал Даниэль Риккардо. Годом ранее он прошел на том же треке под названием Гран-при Европы, который выиграл Нико Росберг.

За прошедшие шесть лет гонка не проводилась лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что на данный момент нет ни одного гонщика, который побеждал на этой трассе более одного раза. Помимо Риккардо, по одной победе на счету Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Серхио Переса и Макса Ферстаппена.

Источник: Getty Images

В 2023 году это будет первый этап, во время которого состоится спринтерская гонка, состоящая из 17 кругов. За Гран-при пилоты проезжают дистанцию в 51 круг. Длина круга составляет 6003 м.

Самый быстрый круг во время квалификации установил Боттас в 2019 году (1:40.495). Быстрейший круг во время гонки принадлежит Шарль Леклеру, который в том же 2019 году проехал круг за 1:43.009.

Конфигурация трассы в Баку

Расписание и результаты заездов Гран-при Азербайджана-2023

Пятница, 28 апреля

12:30 - первая практика

16:00 - квалификация Гран-при Азербайджана

Суббота, 29 апреля

12:30 - квалификация спринта

16:30 - спринт

Воскресенье, 30 апреля

14:00 - Гран-при Азербайджана

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.