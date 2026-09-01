Мне очень стыдно: Ярмоленко обратился к фанатам Динамо

Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после матча Буковина — Динамо (3:0). Футболист киевлян не выдержал стыда и попросил прощения у всех поклонников Динамо, написав к ним обращение на своей странице в Instagram.

"Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру, — написал Ярмоленко. — Я понимаю ваше разочарование, вашу злость и боль от такого результата. Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важной была для нас эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите".

Еще до публикации обращения Ярмоленко вместе с партнерами по команде — в частности, Виталием Буяльским — подошел после финального свистка к фанатскому сектору Динамо и лично пообщался с болельщиками, выслушав их и пожав руки.

Напомним, Динамо проиграло Буковине в 4-м туре УПЛ со счетом 0:3, пропустив уже на 12-й минуте после ошибки у собственных ворот. Ярмоленко провел на поле первый тайм и попал в стойку.

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