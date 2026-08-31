iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал выиграл очередной незрелищный матч

Лондонцы минимально обыграли Астон Виллу.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images

В понедельник, 31 августа, Астон Вилла принимала дома Арсенал.

Матч стал классическим поединком команды Артеты в прошлом сезоне. На старте Буэндиа проверил на прочность перекладину, а остаток тайма гости катали мяч, не создавая опасности у ворот соперника.

На старте второго тайма Калафиори и Сака наконец создали гол, и после этого Арсенал немного смягчил давление.

Команда Эмери старалась отыграться, но ничего не смогла сделать с уверенной обороной Арсенала. Итог - минимальная победа "канониров".

Астон Вилла - Арсенал 0:1
Гол: Сака, 59

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Довбик не сумел помочь Болонье заработать очки Довбик не сумел помочь Болонье заработать очки
Артета установил новое достижение Артета установил новое достижение
Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов
Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Арсенал выиграл очередной незрелищный матч
Европа23:40
Довбик не сумел помочь Болонье заработать очки
Европа23:03
Артета установил новое достижение
Европа22:20
Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов
Европа21:35
Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира
Теннис21:07
Калинина вылетела с US Open
Европа20:48
На Мудрика появился неожиданный претендент
Украина20:17
Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ
Украина20:10
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
Украина20:05
Динамо с кошмарными ошибками Суркиса опозорилось в Каменце
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK