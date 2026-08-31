Арсенал выиграл очередной незрелищный матч

В понедельник, 31 августа, Астон Вилла принимала дома Арсенал.

Матч стал классическим поединком команды Артеты в прошлом сезоне. На старте Буэндиа проверил на прочность перекладину, а остаток тайма гости катали мяч, не создавая опасности у ворот соперника.

На старте второго тайма Калафиори и Сака наконец создали гол, и после этого Арсенал немного смягчил давление.

Команда Эмери старалась отыграться, но ничего не смогла сделать с уверенной обороной Арсенала. Итог - минимальная победа "канониров".

Астон Вилла - Арсенал 0:1

Гол: Сака, 59

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