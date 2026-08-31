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Футбол

Довбик не сумел помочь Болонье заработать очки

Аталанта сумела вырвать победу.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В понедельник, 31 августа, Аталанта принимала дома Болонью. Артем Довбик начал матч со скамейки запасных.

В первом тайме гости почти безраздельно доминировали на поле, но практически ничего не сумели создать впереди.

Чтобы это исправить на второй тайм вышел Довбик. Однако и украинец не сумел ничем помочь.

Болонья все так же контролировала игру, создавала угрозу, но на все 45 минут самым опасным моментом так и остался удар Камбьяги в штангу. А в итоге в компенсированное время Самарджич точным ударом вырвал победу для Аталанты.

Аталанта - Болонья 1:0
Гол: Самарджич, 90+6

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