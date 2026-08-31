Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов

Манчестер Сити подпишет Илимана Ндиайя, сообщает Фабрицио Романо.

"Горожане" согласовали с Эвертоном трансфер 26-летнего сенегальца за 60+5 млн фунтов.

Договоренности с игроком и клубом уже достигнуты, а потому в ближайшие дни Ндиай отправится на медосмотр.

В прошлом сезоне вингер провел 32 матча в АПЛ, отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Сити начал переговоры по чемпиону мира.

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