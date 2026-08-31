На Мудрика появился неожиданный претендент

Вингер Челси Михаил Мудрик все же может остаться в АПЛ, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что лондонцы хотят отправить украинца в аренду, однако все еще не определились с клубом.

Ранее считалось, что главным претендентом будет Лидс, однако теперь у них появился серьезный конкурент.

Тоттенхэм рассматривает вариант с арендой Мудрика, так как де Дзерби ранее работал с игроком еще в Шахтере.

Ранее также сообщалось, что вариант с арендой украинца считается обязательным.

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