Динамо с кошмарными ошибками Суркиса опозорилось в Каменце

В понедельник, 31 августа, Буковина и Динамо закрывали четвертый тур чемпионата Украины.

Матч для гостей начался с катастрофы. Михавко откатил назад Суркису, но тот ошибся на выходе и позволил Кожушко открыть счет.

Динамо попробовало поднажать, но Буковина на быстрой атаке сразу забила второй. Хотя в итоге гол отменили из-за фола в атаке. До конца атйма киевляне имели пару возможностей, которые, однако серьезной опасности не представляли.

После перерыва Суркис привез второй гол. Кипер поймал мяч после подачи углового, но выронил его в собственные ворота. В итоге кипер покинул поле, позволив дебютировать Илье Ольховому.

Но и он не помог. В концовке матча Буковина провела отличную атаку, которая завершилась голом Ильина. И только после этого кошмар Динамо наконец закончился.

Статистика матча Буковина - Динамо 4-го тура чемпионата Украины

Буковина - Динамо 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис (автогол), 55, Ильин, 83

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 8

Фолы: 12 - 10

Буковина: Пеньков — Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк — Груша (Подлепенец, 87), Витенчук, Танковский (Задерака, 60) — Эдвин (Ильин, 46), Кожушко (Войтиховский, 67), Дахновский (Мор, 60).

Динамо: Суркис (Ольховый, 60) — Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак — Лонвейк (Мунгенге, 80), Рубчинский — Ярмоленко (Волошин, 46), Буяльский (Пихаленок, 60), Кабаев (Герреро, 46) — Пономаренко.

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