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"Может случиться что угодно": Усик прокомментировал победу Хрговича

Украинец восхитился исходом.
Сегодня, 16:58       Автор: Андрей Безуглый
Филипп Хргович - Мозес Итаума / Getty Images
Филипп Хргович - Мозес Итаума / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал итоги боя Итаума - Хргович.

Напомним, что хорват неожиданно победил англичанина, нанеся тому первое поражение в карьере.

Усик заявил, что победа Хрговича лишний раз доказывает, что в боксе возможно все.

Бой между Итаумой и Хрговичем — ещё одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Как только выходишь на ринг, может случиться что угодно.

Поздравляем, Филип, с великолепной победой!

Мозес, это ещё не конец. Вернись ещё сильнее и продолжай двигаться вперёд. Твой путь только начался

Ранее также Хргович рассказал, с чем намерен провести следующий бой.

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