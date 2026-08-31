iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико подпишет еще одного нападающего

Джонатан Дэвид присоединится к "матрацникам".
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Атлетико договорился о подписании Джонатана Дэвида, сообщает Фабрицио Романо.

Канадский форвард присоединится к мадридскому клубу по арендному соглашению.

Согласно информации инсайдера, соглашение между Атлетико и Ювентусом также включает необязательную опцию выкупа игрока за 15 млн евро.

В течение всего сезона Атлетико будет выплачивать Дэвиду половину его зарплаты.

Напомним, что прошлом сезоне канадец провел 35 матчей в Серии А, отличившись шестью голами.

Ранее также сообщалось, что Сити представил очередного новичка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Месси объявил о завершении международной карьеры Месси объявил о завершении международной карьеры
BETKING запустил ФАН-СЕКТОР УПЛ: делайте прогнозы на матчи и собирайте фанкоины BETKING запустил ФАН-СЕКТОР УПЛ: делайте прогнозы на матчи и собирайте фанкоины
Исак 2.0? Сарр отказывается тренироваться из-за интереса Ливерпуля Исак 2.0? Сарр отказывается тренироваться из-за интереса Ливерпуля
Ливерпуль объявил о подписании Барколя Ливерпуль объявил о подписании Барколя

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина примет Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Футбол19:30
Месси объявил о завершении международной карьеры
Украина19:00
BETKING запустил ФАН-СЕКТОР УПЛ: делайте прогнозы на матчи и собирайте фанкоины
Европа18:15
Исак 2.0? Сарр отказывается тренироваться из-за интереса Ливерпуля
Европа17:52
Ливерпуль объявил о подписании Барколя
Европа17:35
Атлетико подпишет еще одного нападающего
Европа17:00
BETKING запустил ФАН-СЕКТОР LALIGA: новые активности для поклонников испанського футбола
Бокс16:58
"Может случиться что угодно": Усик прокомментировал победу Хрговича
Формула 116:30
Еще одна команда готовится использовать подвижное антикрыло
Европа15:58
Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера
Украина15:35
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся на выезде с Буковиной в матче УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK